인제군, 2023년 문체부 스마트관광도시 선정

[헤럴드경제=함영훈 기자] 심산유곡의 대명사 중 하나인 설악산 서편 백담사 권역에서 자연과 AI가 만난다.

인제군은 북면 용대리 백담권역 일원에 자연의 치유력과 첨단 스마트 기술을 결합한 신개념 휴양 공간인 ‘스마트 힐링센터’를 올해 연말까지 조성한다고 15일 밝혔다.

인제군은 차세대 체류형 스마트관광도시로의 도약을 꿈꾸고 있다.

스마트 힐링센터는 인제군 스마트관광도시 조성사업의 핵심 거점시설로, 백담권역의 청정 자연과 디지털 콘텐츠를 연계해 관광객이 머물며 쉬고 체험할 수 있는 체류형 힐링관광 공간으로 조성된다.

인제군은 2023년 3월 문화체육관광부 스마트관광도시 조성 공모사업에 선정돼 북면 용대리 백담권역 일원을 중심으로 사업을 추진하고 있다. 사업에는 국비 45억원, 도비 13억 5000만원, 군비 36억 5000만 원 등 총 95억 원이 투입된다.

이곳엔 스마트 힐링센터, 통합 서비스 플랫폼이 구축되고, 백담사 스마트 쉘터 버스정류장도 조성된다.

스마트 힐링센터는 북면 용대리 907번지 일원에 지상 2층, 연면적 769.38㎡ 규모로 들어선다. 현재 공정률은 30%로, 군은 2026년 12월까지 센터 조성과 관련 콘텐츠 구축을 차질 없이 추진할 계획이다.

센터 1층에는 방문객을 맞이하는 로비와 웰컴라운지, 스마트포레스트, 풋스파카페 등이 배치된다. 스마트포레스트는 인제의 자연 영상과 소리를 활용해 숲속에 머무는 듯한 몰입형 휴식 경험을 제공하는 공간으로, 명상과 휴식은 물론 소규모 전시·상영 등 다목적 활용이 가능하도록 구성된다.

2층에는 워케이션 공간과 다목적룸, AI 한용운 다도체험실 등이 조성된다. AI 한용운 다도체험실은 한용운 선생의 사상과 문학, 다도문화를 스마트 기술로 제작된 AI 한용운 선생과 차담회를 통하여 특화 체험공간으로 운영될 예정이다.

스마트 힐링센터가 조성되면 백담사, 만해마을, 용대리 황태마을 등 백담권역 관광자원과 연계한 체류형 관광 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 군은 단순 경유형 관광에서 벗어나 머무르고 쉬어가는 관광 흐름을 만들고, 지역경제 활성화에도 도움이 될 수 있도록 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.

인제군은 스마트힐링센터 조성과 함께 현재 운영 중인 통합 서비스 플랫폼을 통해 관광객에게 사전 정보 확인부터 예약, 결제, 현장 이용까지 이어지는 편리한 스마트관광 서비스를 제공하고 있다.

여기에 백담사 일원 관광객 편의와 안전을 높이기 위한 스마트쉘터를 6월 중 착공할 예정으로, 스마트 관광 콘텐츠 고도화와 기반시설 확충을 병행해 백담권역 관광서비스의 완성도를 높여 나갈 계획이다.

인제군 강희숙 자치행정담당관은“인제군의 청정 자연 자원에 인공지능과 미디어아트 등 스마트 기술을 접목한 스마트힐링센터를 통해 관광객에게 새로운 휴식과 체험을 제공하고, 웰니스 관광과 워케이션 수요를 백담권역 지역경제 활성화로 이어갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.