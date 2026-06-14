[헤럴드경제=문영규 기자] 한국 여자배구가 아시아배구연맹(AVC)컵 대회에서 7전 전승으로 우승했다.

차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구 대표팀은 14일 필리핀 캔돈 시티 아레나에서 열린 결승에서 대만을 세트 점수 3-0(25-19 25-19 25-22)으로 승리했다.

대만과는 이틀전 조별리그 1위 결정전에서 접전 끝에 3-2로 승리한 바 있다.

이날 경기에서 한국은 1세트 블로킹에서 1-5로 뒤졌지만, 공격 득점에서 18-11로 앞서 승기를 잡았다.

2세트에선 18-15 상황에서 아웃사이드 히터 정윤주(흥국생명)가 왼쪽 강타로 2점을 따냈고 대만은 9개의 범실을 기록하며 자멸했다.

3세트는 19-19로 팽팽하게 접전을 벌였고 23-22에서 이예림(현대건설)이 깔끔한 직선 강타로 매치 포인트 상황을 만들어냈다. 이후 정윤주가 대만의 공격을 가로막는데 성공해 우승을 이끌었다.

이번 대회에서 한국은 조별리그 5경기와 준결승, 결승을 합쳐 7전 전승을 거둬 우승을 차지했다.

다만 중국, 일본, 태국 등 아시아 배구 강팀들은 국제배구연맹(FIVB) 주관 발리볼네이션스리그(VNL)에 나가 이번 대회에는 출전하지 않았다.

한국은 김연경, 양효진 등 주축 선수들의 은퇴하며 지난해 VNL 잔류에 실패했다. 세계랭킹은 40위로 떨어졌으나 이번 대회를 거치며 한국의 FIVB 세계랭킹은 31위로 다시 올랐다.