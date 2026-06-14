[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 13일 영천체육관 일원에서 지역 청소년과 학부모들의 높은 관심 속에 ‘2026 청소년 진로·진학 박람회’를 개최했다.

이번 박람회는 ‘자, 이제 시작이야! Dreams Come True’라는 슬로건으로, 교육발전특별교부금을 지원받아 열렸다.

국립금오공과대, 육군3사관학교 등 인근 대학과 경북바이오마이스터고, 경북휴먼테크고 등 지역내 특성화고가 참여해 다양한 진로·진학, 입시 정보를 제공했다.

또 웹툰 작가, 가상현실(VR) 개발자 체험 등 20여개의 특색 있는 체험 부스를 운영해 기존의 획일적인 진학 상담 방식에서 벗어나 진로 탐색과 문화 축제를 접목한 새로운 형태의 박람회를 선보였다.

특히 개막식 주요 행사로 진행된 ‘청소년 드림 스피커 발표회(진로 스피치 대회)’에서는 청소년 대표들이 무대에 올라 자신의 진로와 포부를 당당하게 발표해 눈길을 끌었다.

이어 진행된 토크콘서트 ‘소통왕 말자할매 쇼’에서는 청소년들의 진로 및 학업 고민을 함께 나누고 맞춤형 조언을 전하며 공감과 소통의 시간을 가졌다.