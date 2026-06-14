[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 조별예선 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국인 유튜버가 멕시코 축구팬으로부터 인종차별을 당한 가운데 서경덕 성신여대 교수가 공개 사과를 요구했다.

서경덕 교수는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “한국과 체코의 경기장에서 한국의 유명 유튜버가 촬영한 셀카 영상에 뒷 자리에 앉은 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습이 포착됐다”며 “손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위”라고 지적했다.

온라인 상에선 지난 12일 멕시코 과달라하라 경기장에서 열린 한국과 체코와의 경기에서 한국인 유튜버가 동영상을 찍던 중 뒷줄에 앉은 한 남성이 이 유튜버의 카메라를 응시하며 두 눈을 찢는 행동을 했다. 이 남성은 멕시코 축구대표팀 유니폼을 입고 있었다.

서 교수는 “이러한 상황은 멕시코 현지 매체인 폴리티고에서도 소개를 했다”며 “가해자의 신원도 밝혀졌는데, 할리스코주 토목공학회장 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 확인됐다”고 전했다.

매체는 미라몬테스의 행동에 대해 “여성 관중의 외모를 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위”라고 비판했으며 이로 인해 직위에서도 해제된 것으로 전해졌다.

서 교수는 “국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없는 일”이라며 “마라몬테스는 공개적인 사과를 해야만 할 것이고, 국제축구연맹(FIFA)는 이번 일을 거울삼아 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 주의를 기울여야 할 것”이라고 당부했다.