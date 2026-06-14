기후부, 플랫폼 기반 미판매 식품 마감할인 개시

[헤럴드경제=이태형 기자] 베이커리·음식점 등 식품매장에서 소비기한이 임박했거나 당일 판매되지 못한 식품 정보를 공유하고 이를 할인된 가격으로 구매할 수 있게 된다.

기후에너지환경부는 스마트폰 앱·웹 기반의 ‘미판매 식품 마감할인 서비스’를 15일부터 본격적으로 개시·운영한다고 14일 밝혔다.

이번 서비스는 폐기 가능성이 있는 식품의 재고 정보를 공유하고 판매를 촉진해 음식물류폐기물 발생을 억제하기 위해 추진됐다.

그동안 기후부는 배달앱, 마감할인 전용앱·웹 등 플랫폼을 통해 협약을 맺은 매장은 미판매 식품의 재고 정보를 제공하고 소비자는 이를 주문·이용할 수 있도록 하는 미판매 식품 마감할인 서비스 운영을 준비해 왔다.

우아한형제들, 위대한상상, 쿠팡 등 배달플랫폼 3개 사는 플랫폼 기반 마감할인 서비스 구현을 위해 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 등 기존 배달앱 내 마감할인 전용화면과 관련 기능을 구축하는 등 참여 매장이 마감할인 상품을 등록·운영할 수 있도록 했다.

럭키밀, 마구마켓 등 마감할인 전용앱과 모난돌컴퍼니, 에코이츠 등 웹 운영사도 참여 매장 확대를 위해 참여 안내와 홍보를 추진하는 등 마감할인 서비스 활성화에 나섰다.

씨제이푸드빌, 파리크라상 등 제과제빵 가맹 본사 2곳과 대한제과협회, 한국외식업중앙회, 한국편의점산업협회 등 식품 판매 유관협회 3곳은 소속 매장을 대상으로 서비스 참여와 상품 등록 방법 등을 안내하고 참여 매장을 모집했다.

이번 서비스로 참여 매장은 미판매 식품의 재고 정보를 소비자에게 편리하게 제공할 수 있게 돼 폐기 비용 절감과 추가 수익 창출이 가능해지고, 소비자는 가까운 매장의 마감할인 식품 정보를 스마트폰으로 손쉽게 확인해 저렴한 가격으로 구매할 수 있을 것으로 기대된다.

매년 약 500만 톤이 발생하는 전국 음식물류폐기물의 감축과 온실가스 저감 등 환경적인 효과도 기대된다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “이번 마감할인 서비스 운영은 식품 마감할인 확산의 중요한 전환점이 될 것”이라며 “국민의 일상에서 마감할인이 친환경 문화로 정착될 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.