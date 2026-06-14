무안군, 주청사 유치 대책위 구성 예의주시 민 당선인, 3개 청사 활용 입장에도 입장차

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 다음달 공식 출범하는 전남광주특별시의 주청사를 놓고 지역간 첨예한 갈등구조가 예견된다. 행정안전부가 “공식 주청사가 있어야 한다”는 입장을 밝히면서 광주, 무안, 순천간 지역민 유치전도 가열 양상을 보일것으로 보인다.

민형배 당선인은 기존 청사 3곳을 균형 있게 활용하겠다는 구상을 거듭 밝혔지만 지역마다 대책위, 비대위 등 각종 유치단체가 나타날 전망이다.

서남권(무안)이 가장 먼저 유치 대책위를 꾸렸다. 광주와 동부권(순천) 역시 실질적 기능 이전을 촉구하고 있다.

광주시와 전남도간 행정통합에 따른 초기 혼선은 불가피해 보인다. 공무원 조직은 물론 달라진 행정구역, 행정서비스, 도로명 등 풀어야 숙제가 한두가지가 아니기 때문이다.

무안의 경우 최근 주청사 무안확정 민관합동 대책위원회를 출범하고 공식 활동에 돌입했다.

대책위는 김산 군수와 박문재 군번영회장이 공동위원장을 맡았다. 무안 주청사 확정을 위한 정책 제안과 대정부 건의, 시민 공감대 확산 및 홍보활동을 펼친다.

대책위는 전남광주통합특별시 주청사 무안 확정을 비롯해 3개 청사 균형 운영 방식 거부, 전남도청의 광역 행정 기능 축소 방지, 전남도청 소속 공무원들의 인사·처우 보장 대책 등을 요구하고 있다.

무안을 중심으로 서남권 시군이 참여하는 범시민 연대도 구축해 주청사 유치에 나서는 한편, 민 당선인 인수위원회에도 주청사 유치를 건의할 계획이다. 전남도청이 있는 서남권은 무안을 중심으로 균형발전 논리를 제시하고 있다.

행정 기능이 광주로 쏠릴 경우 지역 공동화 현상이 심화되며 지역균형발전 원칙에도 위배된다는 입장이다.

순천·여수·광양 등 동부권도 그동안 행정 중심지에서 소외된 만큼 주청사가 동부권에 와야 한다는 입장이다. 기존 동부청사를 주청사급으로 격상하고 경제산업 부서를 집중 배치해야 한다는 주장이다.

이에 광주시는 발끈하는 모양세다.

광주 지역사회는 도시브랜드, 접근성, 상징성 등을 고려해 주청사가 광주가 되어야 한다는 입장이다. 인구 140만명 규모의 최대 밀집지역에 각종 인프라가 우선인 만큼 효율성을 강조하는 전략이다.

광주시청사에 기획, 예산, 인사 등 핵심 행정 기능을 전담하는 ‘컨트롤 타워’를 유치해야 한다는 논리다.

민 당선인은 출범 초기 혼란을 최소화하기 위해 당분간은 광주, 무안, 순천 3개 청사를 병행 활용하며 순회 근무 등을 검토하겠다는 구상이다.