볼링장·롤러장·도서관·공연장·공유사무실 망라...보성군의회도 입주

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 녹차밭과 벌교꼬막으로 유명한 보성군에 레저시설과 공연장, 도서관 등이 입주하는 복합문화공간이 개관됐다.

보성군은 군민의 문화·여가·복지 환경의 대전환을 이끌어갈 복합커뮤니티센터 ‘보성행복마루’를 군청 앞에 신축하고 개관식을 개최했다.

지난 12일 개관식에는 김철우 보성군수를 비롯해 문금주 국회의원(고흥·보성·장흥·강진), 보성군의회 김경열 의장, 전라남도의회 김재철·이동현 의원, 기관·사회 단체장, 주민 등 1000여 명이 함께했다.

‘보성행복마루’는 총사업비 410억 원을 투입해 연면적 1만 6160㎡, 지하 2층~지상 7층 규모로 조성됐다.

보성군의회 청사를 비롯해 190석 규모의 보성소리공연장, 공동육아나눔터, 작은 도서관, 상설전시관 등 문화·복지시설과 14개 레인 규모의 볼링장, 롤러장, 스마트체육관 등 체육시설을 갖춘 복합문화공간이다.

또한, 공유오피스와 회의실, 주민 자율공간 등 주민 소통과 공동체 활동을 위한 공간을 마련했으며, 지상·지하 220면 규모의 주차장을 확보해 보성읍 시가지 주차난 해소와 상권 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.

아울러 보성행복마루 1층 상설전시관과 3층 주민 자율공간에서는 개관을 기념해 민화 전시회와 보성군 역대 관광 사진 공모전 수상작 전시회가 함께 열려 방문객들에게 다양한 볼거리를 제공하고 있다.

보성군은 주민들이 일상에서 문화와 여가를 즐기며 행복을 누릴 수 있는 공간이라는 의미를 담아 복합커뮤니티센터의 이름을 ‘보성행복마루’로 정했고, 볼링장은 민간위탁으로 운영된다.

김철우 군수는 “이번에 개관한 보성행복마루는 우리 군민들이 함께 소통하고 아이를 키우며 건강한 여가를 즐기는 행복한 공간이 될 것”이라고 말했다.

보성군은 이와 함께 벌교읍 회정리에 짓고 있는 벌교복합문화센터 공사를 마무리하고 7월에 준공한다.

이 센터는 연면적 1만 533㎡, 지상 3층 규모로 국민체육센터(수영장), 생활문화센터, 작은도서관, 작은영화관, 아이돌봄센터 등을 갖춘 복합문화공간이다.