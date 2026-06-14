네빌 “내부서만 쥐고 있는 건 독재” 비판

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 스위스 대 카타르의 경기에서 나온 페널티킥 판정을 두고 시비가 인 가운데, 정작 이를 확인할 수 있는 판독 영상은 송출되지 않아 논란이 커지고 있다.

14일(한국시간) 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 B조 조별리그 1차전 전반전. 스위스의 레모 프로일러가 페널티 박스 안으로 침투하는 과정에서 카타르의 아후무드 아부나다 골키퍼에게 걸려 넘어졌다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했고, 이를 브릴 엠볼로가 성공하면서 스위스는 선제득점했다.

문제는 프로일러가 침투하던 순간의 위치다. 중계방송의 리플레이 화면상으로는 프로일러가 오프사이드 위치에 있는 것처럼 보였으나, 비디오 판독(VAR)을 거친 후에도 원심은 그대로 유지됐다.

특히 오프사이드 여부를 명확히 보여주는 반자동 오프사이드 판독(Semi Automated Offside Technology·SAOT) 그래픽 화면이 중계방송에 끝내 송출되지 않으면서 의구심을 키웠다.

영국 BBC에 따르면 ITV 해설위원으로 나선 게리 네빌은 판정 근거 화면을 공개하지 않은 FIFA를 ‘독재’(dictatorship)에 비유했다.

네빌은 “시청자와 우리 모두 오프사이드라고 생각하는데, 주관 방송사인 FIFA는 이를 증명할 반자동 판독 화면을 보여주지 않고 있다”며 “대회 참가국 팬들에게 증거를 내부적으로만 쥐고 보여주지 않는다는 발상은 터무니없는 일”이라고 목소리를 높였다.

함께 해설에 나선 이언 라이트 역시 “이해할 수 없는 스캔들”이라고 거들었고, 리 딕슨은 “내 눈에는 오프사이드로 보였고 골이 인정돼선 안 됐다”며 판정에 의문을 제기했다.

다른 외신들도 일제히 판정의 불투명성을 짚었다. 가디언은 판정이 유지됐음에도 이를 뒷받침할 시각적 자료가 제공되지 않아 스스로 논란을 키웠다고 지적했다.

심지어 스위스 자국 매체인 블리크마저 “리플레이 화면으로 오프사이드 여부에 대한 정확한 답을 찾을 수 없었다”고 짚었다.

스위스는 결국 후반 추가시간 부알람 후히에게 동점 헤더를 얻어맞고 1-1로 비기면서 체면을 구겼다.