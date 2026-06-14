“모든 전쟁에 등장하는 존재가 월드컵 주최”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵이 개막한 가운데 주인도네시아 이란 대사관이 이번 대회를 ‘전쟁컵(War Cup)’으로 표현하며 미국을 바판하는 게시물을 올렸다.

주인도네시아 이란 대사관은 지난 11일 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 2026 북중미 월드컵을 기대한다는 미 국무부 게시물을 공유하며 이를 비판하는 이미지를 게시했다.

대사관 측은 포스터와 함께 “2026 월드컵은 역사상 가장 큰 재앙”이라는 문구를 남겼다.

공개된 이미지에는 수많은 유골이 산처럼 쌓여 있고, 그 위에 피가 흘러내리는 해골 형태의 월드컵 트로피가 놓인 장면이 담겼다. 포스터 상단에는 월드컵을 비튼 ‘워 컵(War Cup·전쟁컵)’이라는 문구가 크게 적혔다.

이미지에는 “모든 전쟁에 등장하는 존재가 월드컵을 주최하게 되었을 때”라로 쓰인 영어 문구도 포함됐다.

이 문구로 추정할 때 이번 게시물은 이번 대회 공동 개최국인 미국을 겨냥한 것으로 보인다. 2026 북중미 월드컵 공동 개최국인 미국과 이란은 전쟁 중으로, 조만간 종전을 앞두고 있다. 이란은 이번 월드컵에 예정대로 출전했다.

주인도네시아 이란 대사관은 앞서 지난 9일에도 미국을 겨냥한 게시물을 올렸다. 대사관은 “수백만명이 월드컵을 기다리는 동안 일부 세력은 세계를 갈등의 벼랑 끝으로 몰아가고 있다”고 했다.