“여당, 신념보다 ‘책임의 언어’ 집중해야”
[헤럴드경제=서영상 기자] 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 13일(현지시간) “여당의 열정은 ‘우리 진영’이 아니라 ‘국민 전체’를 향해야 한다”고 직격했다.
이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 “대결과 배제보다 끊임없는 대화 소통을 통해 갈등을 조정하고 반발을 최소화하는 ‘큰 그릇’ 역할을 해야 한다”면서 이같이 말했다.
최근 청와대와 각을 세우는 여당 지도부를 향해 더 이상 투쟁하는 야당처럼 행동해서는 안 되며, 계파보다 국정 성과와 포용에 집중해야 한다는 취지로 해석된다.
이 대통령은 “야당은 여당과 정부에 대한 감시, 견제, 공격이 중요하지만, 여당은 주어진 권력으로 책임을 지는 능력과 실적, 포용과 통합이 중요하다”고 강조했다. 이어 “집권여당은 신념을 버리지는 않되 신념의 언어보다는 ‘책임의 언어’에 더 집중해야 한다”고 했다.
이 대통령은 “여당은 이미 집권에 성공하여 주어진 공식 권력으로 주장 아닌 행동을 통해 자신의 가치와 신념을 실현할 수 있는 대신, 국가의 미래와 온 국민의 삶을 통째로 책임져야 하며, 결과로 증명된 성과를 통해 재집권을 추구한다”고 정의했다.
이어 “이상과 현실, 복잡한 이해관계 속에서 정치인들은 자주 길을 잃는데, 철학자 막스 베버는 정치인이 지녀야 할 세 가지 자질을 주문했다”고 소개했다.
이 대통령이 인용한 막스 베버의 3가지 정치인 자질은 ▷사익이 아닌 대의에 대한 열정 ▷자신의 행위가 초래할 결과에 대한 무한한 책임 ▷현실과 이상간의 균형감각 등이다.
이 대통령은 “이상이 없는 현실주의자는 눈앞의 이익만 좇는 기회주의자가 되고, 현실이 없는 이상주의자는 해결책 없이 편 가르기에 집중하는 무능한 선동가가 된다”고 지적했다. 이어 “정치가 현실의 제약과 인간의 한계를 무시하고 이상만 고집하면 독선과 진영에 빠지게 되고, 이상을 잃어버리면 단순한 권력 유지로 전락한다”고 지적했다.
또 집권세력의 역할에 대해 구호나 주장이 아닌 냉철한 균형감각에 의한 실행에 집중해야 한다고 했다.
이어 이 대통령은 “강한 힘이라면 모든 것을 휩쓰는 격류보다는 모든 것을 담아 정화하는 큰 바다가 더 좋겠다”며 “불가피하게 깨고 나가야 한다면 깨지는 이들에 대한 배려와 공감도 잊지 말아야 한다”고 했다.
그러면서 포용과 개방의 태도로 결과에 무한 책임을 져야 한다는 점을 재차 당부했다. 이 대통령은 “국민의 위임을 받아 이미 집권했다면 사익 아닌 공익을 향한 가장 뜨거운 열정으로 고민하되, 가장 차가운 균형감각으로 현실과 이상을 조화시켜야 한다”며 “방해나 난관을 이겨내고 결과에 대해 무한책임을 져야 한다”고 강조했다.
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