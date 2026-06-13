[헤럴드경제=손미정 기자] 일요일인 14일은 남부지방 일부를 제외한 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 중부지방과 내륙을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 예상돼 외출 시 각별한 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 강원 영동을 제외한 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전북, 전남 북부, 경북 내륙 등에 소나기가 내리겠다. 대기 불안정이 심해지면서 일부 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 수도권 5∼50㎜, 강원 내륙 5∼30㎜, 충청권과 전라권 5∼50㎜, 경북 내륙 5∼30㎜ 수준이다. 특히 수도권에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳도 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 짧은 시간에 강한 비가 쏟아지면서 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러워질 수 있어 교통안전에 유의해야하겠다 소나기가 돌풍과 천둥·번개가 동반할 가능성도 있어 시설물 관리 등에도 주의가 필요하다.

기온은 평년보다 조금 높겠다. 아침 최저기온은 14∼20도, 낮 최고기온은 25∼31도로 예보됐다. 비가 내리지 않는 지역에서도 구름이 많이 끼면서 대체로 흐린 날씨를 보이겠다.

서해안을 중심으로는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.