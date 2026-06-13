베이스캠프 이동 과정에서 물품 도난 확인

[헤럴드경제=손미정 기자] 2026 북중미 월드컵에서 60년 만의 우승에 도전하는 잉글랜드 축구대표팀이 미 베이스캠프로 이동하는 과정에서 훈련 장비를 도난당했다. 도난 단항 장비에는 선수들의 경기용 물품을 비롯해 분석 장비 등이 포함돼 있는 것으로 알려지면서, 잉글랜드의 대회 준비에도 차질이 불가피할 것으로 보인다.

12일(현지시간) ESPN 등은 미국 미주리주 캔자스시티 경찰을 인용해 이날 저녁 캔자스시티에 도착한 잉글랜드 대표팀 차량에서 장비 일부가 사라졌으며, 현재 경찰이 용의자 두 명을 체포해 수사 중이라고 ㅂ락혔다.

잉글랜드 대표팀은 월드컵을 앞두고 미국 플로리다주 팜비치 가든스에 차린 사전 캠프에서 경기 준비해 임해왔다.

이후 대표팀은 12일 베이스캠프인 캔자스시티로 이동 전인 12일에 미리 장비 등을 차량에 실어 캔자스시티로 보냈으나, 짐을 내리는 과정에서 훈련 물품 등의 도난 사실이 확인됐다.

어떤 물품을 도난당했는지 파악 중인 것으로 전해지는 강누데, 데일리메일은 도난 물품 중에 선수들의 축구화와 축구공, 훈련 장비는 물론 분석 장비, 토마스 투헬 대표팀 감독의 화이트보드, 마사지 테이블 등도 포함됐다고 전했다.

잉글랜드 대표팀은 오는 17일 미국 댈러스에서 크로아티아와 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 치른다. 잉글랜드는 크로아티아, 가나, 파나마와 L조에 묶였다.

한편 지난 12일 시작을 알린 2026 FIFA 북중미 월드컵은 내달 19일까지 39일간 미국과 멕시코, 캐나다 등 3개국에서 열린다. 월드컵 공동 개최는 2002 한일 대회 이후 24년 만으로, 3개국 공동 개최는 이번이 처음이다.