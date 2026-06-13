우산·이온 음료·얼음 판매 늘어 즉석치킨 등 안주류 판매도 증가 일부 매장 맥주 매출 180배 급증

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 체코를 상대로 짜릿한 역전승을 거둔 지난 12일, 거리 응원전이 펼쳐진 서울 광화문 광장 인근 편의점이 특수를 누렸다.

일부 편의점의 맥주 매출이 180배 증가했고 이온 음료, 얼음 판매량도 급증했다. 평일 오전 열린 만큼 무알코올 맥주 판매도 호조를 보였으며 무더운 날씨에 우산을 써서 햇볕을 피하려는 이들이 늘면서 우산 매출도 급증했다.

13일 연합뉴스와 유통업계에 따르면 광화문 인근 GS25 편의점 매장의 전날 매출은 1주일 전 대비 25.1% 늘었다. 경기가 열리기 전후인 오전 9시부터 오후 1시까지로 좁혀보면 매출 증가율은 85.7%였다.

주요 품목을 보면 무알코올 맥주 매출 증가율이 약 14.6배(1367.8%)로 나타났다. 맥주 매출은 약 5.9배(490.6%), 소주 약 2.8배(178.3%) 커졌다. 이 외 스낵 3.5배(254.8%), 치킨 2.6배(158.7%), 얼음컵 5배(401.9%), 안주 87.5%, 물티슈 81.1% 등이 인기 품목으로 조사됐다.

광화문 인근 CU 10여 개 점포 매출은 지난 12일 전주 대비 3.4배 증가했다.

광화문 일대 CU의 주요 상품 매출 신장률을 보면 얼음이 6.1배(510.3%), 아이스 드링크 6배(495.8%), 스포츠·이온 음료 5.8배(480.9%), 아이스크림 5.1배(409.2%), 생수 4.9배(394.7%), 맥주 4.1배(310.1%)로 나타났다.

또, 아침 겸 점심 식사를 거리에서 해결하려는 인파가 몰리며 김밥 3.1배(214.3%), 삼각김밥 3배(202.5%), 샌드위치 2.8배(183.1%) 등 간편식품들의 매출도 일제히 증가했다.

스낵류 3.1배(211.6%), 빵 2.6배(159.9%), 디저트 2.3배(126.7%), 축산안주(육포 등) 2.1배(113.2%) 등 간식 및 안주류를 찾는 수요도 많았다.

야외 거리 응원이 열린 만큼 보조배터리 7.4배(640.2%), 케이블 등 휴대전화 용품 6.3배(525.5%), 돗자리 5.1배(410.1%), 물티슈 5배(396.4%), 선크림 2.6배(160.3%) 등의 품목에서 매출 증가율이 높았다.

광화문 광장 인근 세븐일레븐 10개 점포의 전날 매출은 오전 9시부터 오후 2시 기준 4.2배(318%) 급증했다.

특히 맥주 매출이 180배 뛰었다. 무더운 날씨에 검은 장우산을 써서 햇볕을 피하려는 이들이 늘며 우산 매출도 24배 커졌다.

이 외 이온 음료 매출 증가율이 9.7배(871%), 얼음 6.2배(521%), 생수 5.1배(411%), 냉장 디저트 3.7배(268%), 냉장식품 매출 증가율이 3.3배(234%)로 나타났다.

광화문 인근 이마트24 점포 매출은 1주일 전보다 59% 늘었다. 샌드위치 매출은 142% 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. 이 외 햄버거(128%), 빵(96%), 삼각김밥(60%) 순으로 높게 나타났다.

파우치 음료는 104%, 탄산·스포츠음료는 77%, 생수는 40% 증가한 것으로 집계됐다.

맥주 매출은 전주 대비 3.2배(218%) 증가했고, 맥주와 함께 즐기기 좋은 안주류와 과자 매출도 각각 63%, 65% 늘었다. 대규모 야외 응원이 진행된 영향으로 휴대용 충전기와 충전 케이블 매출도 전주 대비 3.8배(275%) 커졌다.

한국투자증권이 1200여석 규모의 응원 무대를 설치한 여의도 인근 세븐일레븐 점포의 경우 전날 오전 9시부터 오후 2시까지 매출이 1주일 전보다 100% 늘었다. 맥주, 아이스크림, 즉석 치킨, 우산, 이온 음료, 생수, 라면, 과자, 각종 간편식이 많이 팔렸다.

편의점 업계 관계자는 “거리 응원이 열리는 광화문에는 많은 축구 팬들이 몰리며 인근 편의점들의 매출이 평소보다 크게 뛰었다”고 말했다.