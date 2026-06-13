[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 올림픽공원 방문 등 바쁜 와중에도 투표용지 부족 사태와 관련된 핵심 메시지를 잇따라 내고 있는 가운데 이번에는 선관위 해체를 촉구했다.

장대표는 13일 자신의 페이스북에서 “선관위는 무능과 무책임, 무감각과 무모함 그 자체로 해체만이 답이다”라고 강하게 비판했다.

그는 “선관위는 중요한 증거도 당당하게 ‘버렸다’, 납득할 수 없는 결과엔 ‘우연이다, 재선거 요구엔 ’재판받고 와”라고 한다“면서 ”무능과 무책임의 결과는 불법과 부정이다“라고 단언했다.

이어 “불법선거, 부정선거, 우연이 반복되면 필연을 의심해야 한다”면서 “부실을 의도적으로 방치하는 것이 바로 부정이다”라고 강조했다.

그는 또 “부정선거 음모론으로 입 틀 말할 수 있는 단계는 한참 지났다“라며 “재선거, 특검, 선거제도 개혁, 선관위 개혁에 타협은 없다”라고 강조했다.

그러면서 “모든 것을 국회가 나서서 해결해야 할 일이며, 여야 모두 올림픽공원에 올인해야 한다”라고 주장했다.