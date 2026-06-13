[헤럴드경제=정윤희 기자] 2026 북중미 월드컵 첫 경기 체코전을 짜릿한 승리로 마무리한 홍명보호 태극전사들은 13일 회복 훈련에 집중한다. 이후 14일에는 멕시코를 찾은 가족과 하루 휴식시간을 보낼 예정이다.

13일 연합뉴스와 축구대표팀에 따르면 선수들은 다음날 팀 훈련을 소화하지 않는다.

체코전 다음날인 이날 대표팀은 베이스캠프 훈련장인 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예에서 회복훈련을 했다. 대표팀 관계자는 “오늘만 회복훈련을 하고 내일은 선수들이 온전히 쉰다. 가족과 함께하는 시간을 갖는다”고 말했다.

대한축구협회는 2022 카타르 월드컵부터 선수들의 동기를 자극하고 심리적 안정을 돕기 위해 ‘선수단 가족 초청 지원 프로그램’을 운영하고 있다.

축구협회는 26명의 태극전사 전원에게 선수 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 제공하고, 선수 가족들이 조별리그 1차전부터 마지막 경기 때까지 현지에서 경기를 관전할 수 있도록 선수당 매 경기 2장씩 일등석 티켓을 준다.

가족과 함께 푹 쉰 선수들은 오는 15일 다시 치바스 베르데 바예로 모여 개최국 멕시코와의 2차전에 대비한 훈련을 시작한다.

A조 최고 ‘빅매치’인 한국과 멕시코의 경기는 19일 오전 10시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린다.