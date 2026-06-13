[헤럴드경제=이명수 기자] 글로벌 슈퍼그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 영국 오피셜 앨범 차트 톱100에서 장기집권하고 있다.

12일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(12~18일)에서 37위를 차지했다.

12주 연속 톱40이다. 앞서 방탄소년단은 ‘아리랑’으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든(GOLDEN)’은 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 47위를 차지했다. 해당 차트에 51주째 머물렀다.

‘K-팝 최대 기획사’ 하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 신곡 ‘핑키 업(PINKY UP)’은 오피셜 싱글 톱100 56위다. 9주 연속 차트인했다.