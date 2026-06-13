김경호 광진구청장 구민과 소통 행정 강조한 가운데 홍보담당관 소속 김현자 언론팀장 5급, 이주희 주임 6급, 차지인 주임 8급 등 3명 승진 눈길

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 김경호 광진구청장이 6·3 지방선거에서 압승을 거두며 재선 고지에 오른 가운데 광진구청 홍보담당관 직원들이 잇달아 승진하면서 조직 내 화제가 되고 있다.

광진구는 12일 오후 4급(국장급) 2명과 5급(사무관) 5명 등에 대한 승진 예정자를 발표했다. 특히 이번 인사에서 홍보담당관 소속 직원 3명이 나란히 승진 명단에 이름을 올려 눈길을 끌었다.

승진 예정자 가운데 홍보담당관(과장 김추자) 소속 김현자 언론팀장이 5급 승진자로 선정됐으며, 이주희 주임은 6급, 차지인 주임은 8급 승진 대상자로 결정됐다.

구청 안팎에서는 김경호 구청장의 재선 성공과 함께 홍보담당관이 구정 홍보 성과를 인정받은 결과라는 평가가 나온다.

김 구청장은 민선 8기 동안 건대입구역 일대 용적률 상향 추진, 지역 발전 기반 마련, 생활밀착형 행정 등을 통해 구민들의 신뢰를 얻었다는 평가를 받고 있다. 무엇보다 승진 및 전보 인사 과정에서 원칙과 공정성을 중시하고 인사를 신속하게 단행해 직원들로부터 높은 신뢰를 받아왔다는 점도 이번 선거 승리의 배경으로 꼽힌다.

특히 홍보담당관은 김추자 과장을 중심으로 직원 간 화합과 체계적인 업무 추진을 통해 구정 홍보 효과를 높였다는 평가를 받고 있다. 언론 대응은 물론 각종 정책과 사업을 주민들에게 알기 쉽게 전달하며 구정 이미지 제고에 기여했다는 것이다.

이번에 5급 승진 대상자로 선정된 김현자 언론팀장은 2년 동안 쉽지 않은 대언론관계 업무를 맡아 성실하게 업무를 수행해 왔다. 언론과의 원활한 소통과 적극적인 현장 홍보를 통해 구정 홍보 역량을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.

광진구청 직원들은 “김현자 팀장은 평소 차분하면서도 책임감 있게 업무를 처리해 신망이 두터웠다”며 “이번 승진이 충분히 납득되는 결과”라고 말했다.

김경호 구청장은 지난해 신청사 입주라는 숙원을 해결한 데 이어 이번 지방선거에서 재선에 성공하면서 조직 분위기 또한 한층 고무된 상태다. 민선 9기 출범을 앞두고 직원들의 사기 역시 크게 높아지고 있다는 평가가 나온다.

한편 이날 승진 예정자 가운데 4급 승진자는 이연식 행정지원과장과 김형일 보건정책과장이 선정됐다. 또 5급 승진자는 김미옥 감사담당관 팀장, 황규완 행정지원과 팀장, 장광덕 가정복지과 팀장 등이 이름을 올렸다.

광진구청 관계자는 “민선 9기에도 공정하고 투명한 인사 원칙을 바탕으로 조직의 역량을 높여 나갈 계획”이라며 “승진자들이 새로운 자리에서 더욱 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.