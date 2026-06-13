의무진 “탈수에 고열 동반, 스트레스 겹쳐” 결승골 넣은 吳 “뛸 수 있을지조차 몰랐다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보호가 체코와의 2026 북중미 월드컵 첫판을 역전승으로 장식할 수 있었던 데에는 의무진의 공이 컸다.

월드컵 성패의 ‘분수령’이나 다름없는 12일 조별리그 1차전에서 홍명보호에 결승골을 안긴 건 후반 교체로 들어간 스트라이커 오현규(베식타시)였다.

한국과 체코가 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 35분 문전으로 쇄도하던 오현규가 오른쪽에서 황인범이 넘긴 낮은 크로스에 왼발을 갖다 댔다. 슈팅은 골키퍼 손을 맞고 골대로 들어갔고, 홍명보호는 이 골을 끝까지 지켜 짜릿한 2-1 역전승을 완성했다.

오현규는 경기 직후 인터뷰에서 “열이 38도까지 올랐다. 정말 뛸 수 있을까 의구심이 들었는데 의무팀 선생님들이 극진하게 보살펴주신 덕분에 골을 넣을 수 있었다”고 고마움을 전했따. 그는 경기 당일 아침 침대에서 일어나기조차 힘들 정도의 고열과 설사 증상을 보여 경기 출전 자체가 쉽지 않았던 것으로 밝혀졌다.

대표팀 백정국(서울투탑정형외과 관절·스포츠손상 센터장) 의무팀장은 체코전 다음날인 13일 대표팀 훈련장인 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예에서 취재진과 만나 “(오현규가) 화장실 가는 것도 힘들다고 할 정도였다”고 하루 전 상황을 돌아봤다.

원인은 탈수였다. 사전캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티에서 멕시코로 이동한 뒤 일부 선수들이 이미 설사 증상을 보인 바 있었다.

대표팀 수석주치의 송준섭(강남제이에스병원 대표원장) 박사는 “탈수 증상이 일어나면 발열이 동반된다. 거기에 이번 대회를 앞둔 오현규의 압박감, 부담감, 책임감에서 오는 스트레스까지 겹쳤던 것 같다”고 분석했다.

의무팀은 즉각 대응에 나섰다. 준비해 둔 치료 프로토콜을 가동했다. 백 원장은 “점심 먹고 나서부터 회복이 되고 경기장에 도착할 즈음에는 거의 정상이었다. 처음에는 오현규 본인도 ‘도저히 뛰기 힘들 것 같다’고 했는데 경기장에서는 표정이 완전히 바뀌어 있었다”고 말했다.

멀쩡한 몸으로 돌아와 후반 24분 교체 투입된 오현규는 팔팔하게 그라운드를 누비더니 11분 만에 역전 결승골을 폭발했다.

홍명보호 의무팀은 체코전 승리 요인으로 꼽히는 선수들의 ‘고지대 적응’도 성공적으로 끌어냈다. 송 박사는 “고지대 증상은 (크리스티아누) 호날두도 피할 수 없는, 인간이라면 누구나 겪는 공통적인 생리적 현상”이라고 말했다.