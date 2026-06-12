[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국이 체코를 2-1로 꺾고 2026 북중미 월드컵 첫 경기를 승리로 장식했지만, ‘캡틴’ 손흥민은 웃지 못했다. 영국 매체 평점에서 출전 선수 중 최저점을 받았다.

12일 축구 전문 영국 매체 골닷컴은 한국과 체코의 조별리그 A조 1차전 종료 후 출전 선수 평점을 공개했다. 손흥민의 평점은 6점으로 팀 내 최저로 평가됐다.

매체는 “주장 손흥민은 상대 골키퍼와의 일대일 찬스가 막히는 등 골문 앞에서 답답한 저녁을 보냈다”며 “슈팅이 블록당하거나 골대를 넘기는 부침을 겪었다. 하프라인까지 내려와 동료들에게 기회를 만들어주려 노력했지만 직접 마무리를 짓지 못했다”고 했다.

손흥민은 이날 공격수로 선발 출전해 후반 24분 오현규와 교체되며 약 69분간 그라운드를 누볐다. 후반 11분에는 이재성의 결정적인 패스를 받아 골키퍼와 일대일 상황을 맞았으나 마테이 코바르에게 막혔다.

득점 없이 벤치로 물러난 손흥민은 현재 월드컵 통산 3골을 기록 중이다. 이번 대회에서 1골을 보태면 박지성·안정환을 넘어 한국인 월드컵 역대 최다 득점 단독 1위(4골)에 오를 수 있다.

반면 손흥민의 빈자리를 채운 오현규는 투입 11분 만에 역전 골을 터뜨리며 8점을 받았다. 전체 최고점은 동점골과 역전 어시스트를 동시에 올린 황인범으로 9점이었다.

매체는 황인범에 대해 “북중미 월드컵에서 자국에 완벽한 출발을 안겨주며 차이를 만들어냈다”고 했다. 이강인과 김승규도 8점을 받았다.

한편, 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시 같은 곳에서 멕시코, 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공을 상대로 조별리그 2∼3차전을 이어간다.