김승수 의원, 선관위 제출 자료 분석 선거관리행정지원 3334억원, 전년 대비 11.7%↑ 전산운영경비 101억원 증액에도 “선거관리 부실” 여야, 국정조사 계획서 채택 수순

[헤럴드경제=윤채영 기자] 중앙선거관리위원회가 올해 선거관리행정 지원 예산을 전년보다 11% 이상 늘리고 전산 예산도 100억원 넘게 증액했지만, 지방선거 과정에서 투표용지 부족 사태와 개표 결과 입력 오류 등이 발생한 것으로 나타났다.

12일 김승수 국민의힘 의원실이 선관위로부터 제출받은 ‘2026년도 예산 사업설명자료’에 따르면 올해 선거관리행정지원 예산은 총 3334억원으로 전년 대비 11.7% 증가했다.

특히 세부 항목인 전산운영경비는 전년보다 101억8600만원 늘어났다. 이 가운데 약 97억원은 올해 신설된 ‘선거기반체계 고도화’ 사업에 편성됐다. 선거 시스템 보안 강화와 안정적 운영을 위한 예산이다.

김 의원은 “전산 예산을 100억원 이상 늘렸음에도 개표 결과 착오 입력 등 기본적인 문제가 발생했다”며 “예산 증액이 실제 선거관리 역량 강화로 이어졌는지 철저히 점검해야 한다”고 지적했다.

선관위가 선거관리 전문 인력 양성에도 소홀했다는 지적도 제기됐다.

‘중앙선거관리위원회 지출구조조정 사업’ 자료에 따르면 선관위는 선거관리 담당 직원을 대상으로 한 교육 예산을 지난해 4억3000만원에서 올해 3억원으로 줄였다. 감소 폭은 30%를 웃돈다.

한편 국회는 이르면 다음 주 본회의에서 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 계획서를 처리할 전망이다. 이후 여야는 특위 구성과 조사 범위를 협의한 뒤 국정조사에 착수할 것으로 보인다.