그래픽 디자인 : 코리아헤럴드 남경돈
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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 12일 개막한 가운데, 출전국가부터 참가 선수, 득점수 등 월드컵 대회와 관련한 흥미로운 숫자들이 눈길을 끈다. 이번 대회는 캐나다·미국·멕시코 3개국이 공동 개최하는 첫 월드컵이자, 참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어난 첫 대회다.


cheon@heraldcorp.com