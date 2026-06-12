음주운전만 무려 5번!…‘윤창호법 1호 연예인’ 손승원, 징역 1년 법정구속

[헤럴드경제=장연주 기자] 연예인 최초로 ‘윤창호법’ 적용을 받아 실형을 선고받았던 배우 손승원 씨가 5번째 음주운전으로 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 그는 수차례 음주운전으로 실형을 선고 받았지만, 또 음주운전을 했으며 그 과정에서 증거 인멸까지 시도한 것으로 드러났다. 서울서부지법 형사5단독 김형석 부장판사는 11일 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 기소된 손씨에게 징역 1년을 선고했다. 또 손씨를 도와 증거를 은닉한 혐의로 함께 기소된 손씨의 여자친구 김모(30)씨에게는 벌금 150만원의 선고유예 판결을 했다. 손씨는 지난해 11월 혈중알코올농도 0.165%의 만취 상태로 약 2분 간 강변북로를 역주행하다 현행범으로 체포된 뒤 적발돼 지난 2월 기소됐다. 그가 음주운전으로 적발된 것은 이번이 다섯번째였다. 특히 적발 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)를 두배 이상 넘겼다. 더욱이 손승원은 경찰 조사에서 “대리기사가 차를 버리고 갔다”고