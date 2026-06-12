2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 12일 개막한 가운데, 출전국가부터 참가 선수, 득점수 등 월드컵 대회와 관련한 흥미로운 숫자들이 눈길을 끈다. 이번 대회는 캐나다·미국·멕시코 3개국이 공동 개최하는 첫 월드컵이자, 참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어난 첫 대회다.
cheon@heraldcorp.com
입력 2026-06-12 11:36:35
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 12일 개막한 가운데, 출전국가부터 참가 선수, 득점수 등 월드컵 대회와 관련한 흥미로운 숫자들이 눈길을 끈다. 이번 대회는 캐나다·미국·멕시코 3개국이 공동 개최하는 첫 월드컵이자, 참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어난 첫 대회다.
SK하이닉스 청주 공장 화재…8명 병원 이송, 4000명 대피
[헤럴드경제=채상우 기자] 청주 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 공장 가스룸에서 화재가 발생해 8명이 병원에 이송되고 4000명의 직원이 대피했다. 지난 1일 같은 청주 4캠퍼스에서 화재와 불소 누출 사고가 발생한 데 이어 10일 화학물질 사고, 이날 화재까지 이어지면서 안전에 대한 우려가 커지고 있다. 12일 오전 9시 55분경 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 M1
음주운전만 무려 5번!…‘윤창호법 1호 연예인’ 손승원, 징역 1년 법정구속
[헤럴드경제=장연주 기자] 연예인 최초로 ‘윤창호법’ 적용을 받아 실형을 선고받았던 배우 손승원 씨가 5번째 음주운전으로 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 그는 수차례 음주운전으로 실형을 선고 받았지만, 또 음주운전을 했으며 그 과정에서 증거 인멸까지 시도한 것으로 드러났다. 서울서부지법 형사5단독 김형석 부장판사는 11일 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 기소된 손씨에게 징역 1년을 선고했다. 또 손씨를 도와 증거를 은닉한 혐의로 함께 기소된 손씨의 여자친구 김모(30)씨에게는 벌금 150만원의 선고유예 판결을 했다. 손씨는 지난해 11월 혈중알코올농도 0.165%의 만취 상태로 약 2분 간 강변북로를 역주행하다 현행범으로 체포된 뒤 적발돼 지난 2월 기소됐다. 그가 음주운전으로 적발된 것은 이번이 다섯번째였다. 특히 적발 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)를 두배 이상 넘겼다. 더욱이 손승원은 경찰 조사에서 “대리기사가 차를 버리고 갔다”고
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.