배그 IP 기반 콘텐츠·라이브 시청 경험 강화 공동 프로모션·브랜드 협업으로 팬 접점 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버가 크래프톤과 손잡고 ‘펍지(PUBG): 배틀그라운드’ 기반 e스포츠 콘텐츠 생태계를 확장한다.

12일 네이버는 크래프톤과 ‘펍지: 배틀그라운드’ e스포츠 콘텐츠 생태계 확장을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양사는 이번 협약을 계기로 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직과 크래프톤의 배틀그라운드 e스포츠 지식재산권(IP)을 연계해 양사가 보유한 플랫폼, 게임 IP, 커뮤니티 역량을 활용한 시너지를 도모한다.

우선 네이버는 치지직이 보유한 스트리밍 기술과 커뮤니티형 시청 문화를 기반으로 배틀그라운드 e스포츠 IP 기반 협업을 추진한다. 치지직 내 배틀그라운드 e스포츠 대회 중계, 리그 파트너십 등 라이브 시청 경험을 강화하는 것이 핵심이다. 아울러 스트리머 생태계와 연계해 치지직에서만 만날 수 있는 콘텐츠 경험을 제공한다.

e스포츠 IP를 활용한 공동 프로모션과 브랜딩 협업도 진행한다. 배틀그라운드의 주요 리그와 연계해 네이버 생태계 기반의 콘텐츠 노출과 이용자 참여형 프로모션을 확대한다. 더불어 온·오프라인을 아우르는 이벤트를 추진해 e스포츠 팬 접점을 넓힌다.

특히 네이버는 배틀그라운드 e스포츠와 치지직 스트리머 생태계의 활성화를 위한 중장기 협력 구조를 강화한단 방침이다. 치지직 스트리머가 IP를 활용해 다양한 콘텐츠를 기획·제작할 수 있는 기반을 넓혀 치지직만의 커뮤니티형 시청 문화를 마련하는 것이 골자다.

신슬기 네이버 게임 콘텐츠 제휴 리더는 “이번 업무협약은 배틀그라운드 e스포츠가 보유한 글로벌 IP 경쟁력과 치지직의 스트리밍·커뮤니티 역량을 결합해 사용자 중심의 e스포츠 시청 경험을 확대하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 크래프톤과 긴밀히 협력해 스트리머와 이용자, 게임 IP가 유기적으로 연결되는 차별화된 e스포츠 콘텐츠 생태계를 만들겠다”고 밝혔다.

박수용 크래프톤 e스포츠 실장은 “이번 협약을 계기로 외부 플랫폼과의 연계를 확대해 배틀그라운드 e스포츠 콘텐츠 경쟁력 강화에 박차를 가할 계획”이라며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 이용자 접점을 넓히고 배틀그라운드 e스포츠 팬 기반 확대와 콘텐츠 고도화에 나설 것”이라고 말했다.