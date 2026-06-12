[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 오는 13일 오후 2시 대륜고 강당에서 학생, 학부모, 교원을 대상으로 교육 수요자 맞춤형 ‘2027학년도 대입 수시모집 지원 전략 설명회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 설명회는 현직 진학전문교사들이 지난 4일 실시된 대학수학능력시험 6월 모의평가 결과를 바탕으로 공신력 있는 최신 대입 정보를 제공한다.

이날 설명회는 먼저 대구지역 진학전문교사가 ‘2027학년도 수능 6월 모의평가 결과 분석’을 통해 성적 분포와 영역별 특징, 수시 지원 전략 수립 방안 등을 안내한다.

강연 후에는 참석자들이 입시 전략을 수립하며 궁금했던 사항을 자유롭게 질의하고 강사진이 직접 답변하는 질의응답 시간이 운영된다.

설명회는 별도의 사전 신청 없이 당일 오후 1시 30분부터 시작되는 현장 등록을 통해 누구나 참여할 수 있다.

강은희 대구교육감은 “이번 설명회가 대학별 전형 구조를 깊이 있게 이해하고 본인의 적성과 진로에 맞는 맞춤형 수시 지원 전략을 세우는 데 실질적인 이정표가 되기를 바란다”고 말했다.