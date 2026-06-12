[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 불기 2570년(2026년)을 맞아 오는 13일 청도천 파랑새 다리 둔치에서 ‘제18회 청도유등제’를 개최한다고 12일 밝혔다.

청도유등제봉행위원회가 주관하는 이번 행사는 유등가요제 예선과 결승, 향토가수와 색소폰 공연, 학생 백일장·사생대회, 봉축위원 화합마당 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

행사 당일 오후 6시 30분부터는 삼귀의례, 봉행사, 축사 등 공식행사가 이어진다. 특히 오후 7시 20분에 열리는‘점등식’에서는 청도천 일대를 수놓은 아름다운 유등이 일제히 불을 밝힌다.

이어 가수 오유진·박미영·황태자 등이 축하 무대를 선사한다.

행사장에서는 꽃등 만들기 체험, 초상화 그리기, 가훈쓰기, 서예 체험, 캐리커처 등을 즐길 수 있다.

청도유등제봉행위원장 탄암스님은“유등에 담긴 자비와 나눔의 불빛이 군민과 관광객 모두의 마음에 전해져 서로 소통하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.