월 최대 2.5만원 할인, 연회비 1.5만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 롯데홈쇼핑과 협업해 ‘롯데홈쇼핑 삼성카드’를 출시했다고 12일 밝혔다.

‘롯데홈쇼핑 삼성카드’는 롯데홈쇼핑 할인 혜택과 더불어, 롯데홈쇼핑을 자주 이용하는 고객의 소비패턴에 맞춰 마트, 주유, 의료, 커피전문점 등 일상 생활 영역 할인 혜택을 함께 제공하는 것이 특징이다.

‘롯데홈쇼핑 삼성카드’는 롯데홈쇼핑 홈페이지, 앱, ARS 결제 시 7% 할인 혜택을 제공한다. 월 최대 2만5000원까지 할인 받을 수 있다.

고객이 자주 이용하는 일상생활 영역에서도 다양한 할인 혜택을 제공한다. 먼저 이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트, 농협 하나로마트 등 오프라인 할인점과 주유소 이용 시 5% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 제공한다.

병·의원, 약국, 동물병원 이용 시에는 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다.

주요 커피전문점·편의점 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 5000원까지, 배달앱·디지털 컨텐츠 이용 시에는 20% 할인 혜택을 월 최대 5000원까지 받을 수 있다.

해외 가맹점에서는 전월 이용금액 및 할인한도 제한 없이 1.5% 할인 혜택이 제공된다.

‘롯데홈쇼핑 삼성카드’의 할인 혜택은 전월 이용금액 40만원 이상 시 제공되며, 연회비는 1만5000원(VISA)이다. 카드 혜택에 대한 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지와 모니모 앱에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “‘롯데홈쇼핑 삼성카드’는 롯데홈쇼핑 단골 고객을 겨냥한 쇼핑 혜택과 일상 영역에서의 할인 서비스를 두루 갖춘 상품”이라며 “앞으로도 변화하는 고객의 소비 패턴에 발맞춰 실속 있는 상품을 지속적으로 개발해 나갈 것”이라고 전했다.