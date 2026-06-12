[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS)이 올해로 데뷔 13돌을 맞아 신곡을 냈다.

12일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 이날 오후 1시 각종 음원 플랫폼을 통해 디지털 싱글 ‘컴 오버(Come Over)’를 발표, ‘2026 BTS 페스타(FESTA)’를 본격적으로 시작한다.

이번 신곡은 지난 4월 출시된 ‘아리랑’ 디럭스 바이닐에만 제한적으로 수록되었던 트랙으로, 데뷔 기념 주간을 기념해 전 세계 디지털 음원 시장에 공개했다.

이 곡은 멤버 슈가가 프로듀싱의 전반을 지휘하고 RM과 제이홉이 노랫말과 곡 작업에 참여해 완성도를 수놓았다. 웅장한 스타디움 앤섬(Stadium anthem)과 감각적인 팝 사운드를 직조, 신시사이저의 입체적인 공간감과 멤버들의 호소력 짙은 음색이 맞물려 벅찬 울림을 자아낸다. 방황의 터널 끝에서 결국 서로를 찾아내는 서사는 지난 13년간 팀의 궤적을 묵묵히 지켜준 팬덤을 향한 내밀한 고백이자 헌사다.

소속사에선 13주년을 맞아 특별 한정판 바이닐인 ‘아리랑(613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)’을 동시 발매되어 소장 가치를 높였다. 음반에는 정규 5집 전곡을 비롯해 멤버들의 진솔한 대화를 담은 인터뷰 트랙 ‘보이스 메시지 : 러브 송(Voice Message: Love Song)’ 등 총 16곡이 유기적으로 엮여 축제의 서사를 뒷받침한다.

앞서 지난 4일 완전체 ‘가족 사진’으로 포문을 연 ‘2026 BTS 페스타’는 수록곡 ‘훌리건(Hooligan)’ 퍼포먼스 비디오, 자체 콘텐츠 ‘달려라 방탄 2.0’의 새 에피소드에 이어, 이날부터 펼쳐지는 부산 콘서트로 오프라인 축제의 정수를 보여줄 예정이다.