[헤럴드경제=이명수 기자] 최근 시민의 자격으로 올림픽공원에 모습을 자주 보이고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 청년과 시민들은 재선거를 외치고 있는데 여야는 ‘당 대표 사퇴’를 주장하기 바쁘다며 개탄했다.

장대표는 12일 자신의 페이스북에서 “민주당은 민주당이 패배했다며 정청래 대표의 사퇴를 요구하고 있고 국민의힘은 국민의힘이 패배했다며 장동혁 사퇴를 요구하고 있다“라며 “양당 대표들이 가위바위 보라도 해야 할 판이다”라며 정치인들의 행태를 꼬집었다.

특히 “(국민의힘 일부 의원들은 청년·시민들을) ‘극우’·‘부정선거론자’로 몰기까지 한다”면서 “이는 민주당을 ‘극혐’하는 청년들조차 국민의힘에 마음을 열지 못한 게 만든다”라고 비판했다.

또 “(대표 사퇴 주장하는 의원들은 ) 당 지지율 골든크로스나 국민의힘이 더 선전했다는 여론조사 결과는 쳐다보지도 않는다”라며 일침을 가했다.

정청래 민주당 대표에 대해서는 “당장 약속했던 특검부터 출범시켜야 한다”라며 “지금은 ‘짧은 정권’이재명의 눈치를 볼 게 아니라 국민만 보고 갈 때”라며 선관위 특검 출범 합의를 촉구했다.