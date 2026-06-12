허니·레드·간장 시그니처 메뉴 주차별 3000원 할인 럭키드로우 이벤트 동시 진행…1000명에 경품 증정

[헤럴드경제=정찬수 기자] 교촌에프앤비가 12일부터 28일까지 교촌치킨앱 멤버십 고객을 대상으로 ‘교촌 대표 맛 릴레이 할인전’을 진행한다고 밝혔다.

이벤트는 허니·레드·간장 3대 대표 맛 시리즈를 주차별로 선정해 주차 별로 3000원 할인 혜택을 제공한다. 여러 마리를 주문하면 구매 수량만큼 할인이 적용된다.

1주차(12~18일)는 허니 시리즈 4종(허니한마리·허니갈릭한마리·허니옥수수한마리·허니순살), 2주차(19~24일)는 레드 라인업(레드한마리·마라레드한마리·반반한마리), 3주차(25~28일)는 간장 메뉴(간장한마리·반반한마리)를 한인한다.

럭키드로우 이벤트도 열린다. 행사 메뉴를 주문하면 자동 응모된다. 추첨을 통해 1000명에게 SPECIALIZED 자전거, BROMPTON 자전거, 교촌치킨앱 포인트 등을 증정한다.

교촌에프앤비 관계자는 “할인 혜택은 물론, 럭키드로우 경품 이벤트까지 응원의 즐거움을 만끽하길 바란다“고 말했다.