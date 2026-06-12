美해군 MRO 참여 위한 기본 보안 요건 충족

[헤럴드경제=고은결 기자] 케이조선이 국내 중형조선소 최초로 미국 국방부(DoD)의 ‘사이버보안 성숙도 모델 인증(CMMC) 레벨 1’을 획득했다고 12일 밝혔다.

CMMC는 미국 국방부가 자국 방위산업에 참여하는 전 세계 공급망 기업들의 정보보호 능력을 평가하고 인증하는 제도다. 미국 국방 조달 시장 및 미 해군 함정 정비 사업에 참여 시 요구되는 핵심 사이버보안 인증 제도다.

이번에 케이조선이 획득한 ‘레벨 1(기초)’ 인증은 연방 계약 정보(FCI)를 안전하게 보호할 수 있는 사이버 보안 시스템을 갖췄음을 뜻한다. 미 해군 함정 MRO 사업 참여를 위한 기본적인 보안 요건을 충족했다는 의미다.

케이조선 측은 “이번 인증 획득은 미국 국방부의 까다로운 보안 요구 수준을 충족했음을 공식 인정받은 성과”라며 “미 해군 함정 MRO 사업 참여를 본격화하는 한편, CMMC 레벨 2 인증 취득도 단계적으로 준비해 나갈 계획”이라고 말했다. 현재 케이조선은 미 해군 함정정비협약(MSRA) 체결을 위한 신청도 완료하고 절차를 진행 중이다.