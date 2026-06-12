NOL 인터파크투어·NOL 티켓 9월 통합 서비스 통합으로 여행 전 과정 연결 강화 글로벌 ‘AI 트래블 에이전시’ 도약 추진

[헤럴드경제=박혜림 기자] 놀유니버스가 흩어져 있던 여행·여가·문화 서비스를 NOL로 모은다. 숙박, 항공, 투어, 레저, 공연·전시 티켓까지 하나의 플랫폼에서 연결해 AI 기반 여행 서비스로 확장하기 위한 포석이다.

놀유니버스는 플랫폼별로 운영해 온 주요 서비스를 NOL 중심으로 통합하고, 고객에게 여행 탐색부터 예약, 현지 활동, 문화생활까지 이어지는 연결형 경험을 제공한다고 12일 밝혔다.

이번 개편은 NOL 인터파크투어, NOL 티켓, 트리플 등 각 서비스에 분산돼 있던 여행·여가 카테고리를 하나의 생태계로 묶는 작업이다. 이용자는 여행 준비와 실행 과정에서 여러 플랫폼을 오가지 않고 NOL 안에서 필요한 서비스를 확인할 수 있게 된다. 놀유니버스는 서비스 통합을 통해 카테고리 간 결합 상품과 가격 경쟁력도 강화한다는 계획이다.

실제로 최근 여행·여가 플랫폼 시장의 경쟁 축은 단순 예약 중개에서 ‘경험 설계’로 옮겨가고 있다. 숙박과 항공권을 파는 데 그치지 않고 이동, 현지 체험, 공연·전시, 지역 관광 콘텐츠까지 하나의 서비스 안에서 연결하는 통합 플랫폼 전략이 확산되는 흐름이다.

통합은 단계적으로 진행된다. 오는 9월 NOL 인터파크투어와 NOL 티켓이 먼저 NOL에 합류하고, 트리플도 이후 순차적으로 결합한다. 통합 전까지 각 서비스는 기존 방식대로 이용할 수 있다. 통합 이후에도 기존 예약 내역은 NOL에서 확인할 수 있도록 지원한다.

NOL 티켓의 유료 멤버십인 ‘토핑’도 NOL로 이전된다. 공연 마니아층을 중심으로 이용돼 온 멤버십 혜택은 통합 뒤에도 유지된다.

놀유니버스는 이번 통합을 계기로 NOL을 ‘AI 트래블 에이전시’(AI Travel Agency·ATA)로 고도화한다는 방침이다. 여행과 여가, 문화 데이터를 결합해 개인화된 추천과 일정 설계, 예약 편의성을 높이고 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 통하는 K-여행·여가·문화 플랫폼으로 키우겠다는 전략이다.

통합을 기념한 고객 감사 프로모션도 진행한다. 놀유니버스는 오는 15일부터 8월 17일까지 9주간 NOL 인터파크투어와 NOL 티켓 회원을 대상으로 해외·국내 여행 상품과 티켓 특가, 쿠폰 혜택 등을 제공한다.

이철웅 놀유니버스 대표는 “고객에게 공연 관람, 항공 및 숙소 예약, 현지 일정 수립은 모두 ‘하나의 연결된 여정’이다. NOL은 이 모든 경험을 가장 완벽하게 잇는 독보적인 플랫폼이 될 것”이라며 “이번 통합은 글로벌 AI 트래블 에이전시로 진화하기 위한 담대한 첫걸음이며, 앞으로 고객들이 체감할 변화와 혜택은 더욱 커질 것”이라고 말했다.