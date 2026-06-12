작년 韓유통업계 최초 시행…배당금 총액 367억원

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데쇼핑이 지난해에 이어 올해 2년 연속 중간배당을 실시한다.

롯데쇼핑은 11일 오후 이사회를 열고 주당 1300원의 중간배당을 결정했다고 이날 공시했다. 배당금총액은 367억5183만2000원이다. 배당기준일은 이달 30일, 배당금지급 예정일은 7월 31일이다.

롯데쇼핑은 2024년 10월 중간배당 지급을 검토하겠다는 주주환원 정책을 발표한 뒤, 지난해 유통업계 최초로 중간 배당을 시행했다. 주당 배당금은 지난해 1200원에서 올해 1300원으로 늘었다.

롯데쇼핑은 올해 1분기 순매출액 3조5816억원, 영업이익 2529억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 3.6%, 70.6% 늘어난 규모다.

임재철 롯데쇼핑 재무본부장은 “이번 중간배당 시행 및 배당 확대는 기업가치 제고 계획을 적극적으로 실천하겠다는 의지를 반영한 것”이라며 “앞으로도 본업 경쟁력 강화와 수익성 중심 경영을 통해 기업 가치를 높이고, 주주환원 정책을 이행할 것”이라고 말했다.