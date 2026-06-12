[헤럴드경제=장연주 기자] 결혼할 때 주택 구입자금 대부분을 남편이 부담했는데, 아내가 대출을 함께 갚겠다는 조건으로 공동명의를 요구해 갈등을 겪고 있다는 한 직장인의 사연이 화제가 되고 있다.

지난 10일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 대기업에 재직중이라고 밝힌 A씨가 “맞벌이 중인데 와이프가 집 대출을 같이 갚으려면 공동명의를 해야 한다고 주장한다”며 답답함을 토로했다.

A씨는 “집을 마련할 당시 아내가 보탠 돈은 사실상 거의 없었다”며 “전체 자금의 95％ 이상 내가 충당했다”고 상황을 설명했다.

그에 따르면, 아내가 결혼할 때 갖고 온 자금은 3000만원에 불과했다.

A씨는 “집이 내 명의면 대출도 나 혼자 다 갚으라고 한다”며 “공동생활을 영위하는 곳에서 집 구할 때는 나 몰라라 하다가 대출을 같이 갚으려면 공동명의를 해달라는게 맞는 논리냐”고 반문했다.

그는 이어 “이런 논리면 집 구할 때 1원도 안보태고 결혼해도 미래에 같이 갚아줄게 한마디만 하면 다 5대 5 공동명의를 해줘야 하는 것이냐”며 분통을 터뜨렸다.

더욱이 A씨는 “돈을 벌어서 와이프가 어디에 쓰는지도 모르겠다”며 “독불장군처럼 자기 논리만 다 맞다고 우겨 대화가 안된다”고 토로했다.

이 같은 사연에 누리꾼들은 “초기에 낸 비율과 대출금 상환 비율을 따져서 지분을 나눠야 공평하다”, “기여도와 무관하게 5대 5 공동명의를 요구하는 것은 양심이 없는 행동”이라며 비판적인 의견을 냈다.