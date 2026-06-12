[헤럴드경제=장연주 기자] 도널드 트럼프 대통령이 이란과 전쟁을 끝내는 평화 협정에 곧 서명할 것이라고 밝히자 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 급등했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수 전장보다 929.97포인트(1.86%) 오른 5만848.75에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 127.31포인트(1.75%) 오른 7394.30에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 640.16포인트(2.54%) 오른 2만5809.66에 각각 마감했다.

이날 오전엔 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언으로 국제유가가 치솟으며 시장에 긴장감이 돌았지만, 오후 들어 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습 계획 취소를 밝히자 분위기가 반전됐다.

앞서 사흘 연속 이란에 대한 공습을 예고했던 트럼프 대통령은 이날 오후 돌연 트루스소셜에 “이란과의 논의가 이란 최고지도부까지 올라가 승인을 받았다”고 언급하며 “오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다”고 적었다.

이후 그는 백악관에서 취재진과 만나 이란과의 종전 협상이 최종 문서 조율 단계에 이르렀으며, 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 말했다.

한편, 종전 및 호르무즈 해협 개방에 대한 기대로 국제유가는 가파르게 꺾였다.