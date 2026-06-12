이탈리아 최고 등급 훈장 수훈 호위 비행 등 곳곳에서 극진한 예우 눈에 띄어 한-이탈리아 정상 국빈 만찬도

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 11일(현지시간) 이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장을 수여받는다.

강유정 청와대 수석대변인은 로마에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 “마타렐라 이탈리아 대통령은 이재명 대통령에게 저녁 열리는 만찬에서 외국 정상에 대한 최고 등급의 훈장을 수여할 예정”이라고 밝혔다. 이번 훈장은 이 대통령이 취임 후 외국 정상에게 받는 최초의 훈장이다.

이 대통령이 수여받는 이탈리아 공화국 기사대십자 공로 훈장은 1951년 3월 3일 제정된 이탈리아 최고 등급의 훈장이다. 이탈리아 국권 신장에 현저한 공로가 있는 내국인 또는 국가원수급 외국인에게 수여하는 훈장이다.

영국·벨기에 국왕과 UAE·불가리아 대통령 등 이탈리아 핵심 우방국들 원수급 인사들이 수여받은 바 있다. 이 대통령이 외국 정부로부터 훈장을 받는 것은 취임 1년여 만에 첫 사례이기도 하다.

이번 순방에서는 훈장 외에도 이탈리아에서 마련한 이 대통령에 대한 극진한 예우가 곳곳에서 눈에 띄었다.

강 수석대변인은 “이탈리아 측은 이번 방문이 대한민국 대통령으로서 26년 만의 국빈 방문이자 이재명 대통령의 첫 유럽 국빈 방문임을 감안해서, 이 대통령을 특별 예우하는 의전 요소들을 마련했다”고 전했다.

전날 이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 이탈리아 영공에 진입했을 때, 이탈리아 측은 유럽파이터 2대를 각각 좌우 양옆에서 호위 비행하게 하며 각별한 예우를 드러내기도 했다.

강 수석대변인은 “멜로니 총리와 세 번에 걸친 정상 만남과 함께 국제관계에 있어서 한국의 중요성이 매우 높다고 여러 번 (이탈리아) 하원 의장이 강조한 바도 있다”며 “그러한 부분에서의 역할을 기대하고 평가하는 훈장이라고 할 수 있을 것 같다”고 설명했다.

이날 저녁 열리는 한-이탈리아 정상 국빈 만찬에는 양국 경제인 등이 대거 함께 자리해 양국 간 경제 협력 강화로 이어질 수 있는 계기를 마련할 계획이다.

류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장과 구자은 LS 회장, 조현준 효성 회장, 김정수 삼양식품 회장, 최수연 네이버 대표, 성 김 현대자동차 사장 등 경제인들이 대거 참석 예정이다.

만찬에 참석하는 경제인들은 오는 12일 예정된 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에도 참석할 예정이다. 경제인들 외에도 정명훈 음악감독 등 문화 예술계 인사들도 초대됐다.

강 수석대변인은 “양국 간 협력과 우애가 경제, 문화, 예술 등 전 분야에 걸쳐 확산되길 기대한다”고 말했다.