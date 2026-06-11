이날 오전 “의원총회 개최 요구” 직후 회동 성사 張 거취 문제 관한 의총 개최 일정 등 논의 전망

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정점식 국민의힘 신임 원내대표가 11일 장동혁 대표 거취 등의 문제를 놓고 당내 소장파 의원들과 전격 회동한다.

11일 당내 소장파 모임 ‘대안과미래’ 간사인 이성권 의원은 헤럴드경제와 통화에서 “정 원내대표와 오늘 오후에 만나기로 했다”고 밝혔다. 이날 오전 대안과미래 소속 의원들이 정 원내대표에게 의원총회 소집을 요청한 데 따른 후속 만남으로 풀이된다.

정 원내대표는 이 의원 등 소장파와의 회동에서 장 대표 거취 문제와 의원총회 개최 여부 등을 논의할 전망이다. 그는 앞서 장 대표 퇴진 요구와 관련 “(의원총회 등을 통해) 의원들의 총의를 모으겠다”는 입장을 밝힌 바 있다.

이들은 기자회견에서 “국민의힘은 6·3 지방선거에서 참패했다”며 “장동혁 대표의 리더십은 붕괴됐고, 이는 장동혁 지도부가 책임져야 할 문제”라고 주장했다.

이날 기자회견에는 이 의원을 비롯해 권영진·박정하·고동진·안상훈·김건·김소희·김재섭·김용태 의원 등이 참석했다.