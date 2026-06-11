재경부, 한-중앙아 경제협력 전문가 간담회 개최 에너지·핵심광물 공급망부터 AI·디지털·그린 전환까지 협력 확대 논의 “국가별 맞춤형 모델 구축하고 금융지원 연계해 우리 기업 진출 뒷받침”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 오는 9월 개최 예정인 한-중앙아 정상회의를 계기로 중앙아시아와의 경제협력 확대 방안을 본격 모색하고 나섰다.

허장 재정경제부 제2차관은 11일 정부서울청사에서 ‘한-중앙아 경제협력 전문가 간담회’를 열고 중앙아시아 지역과의 경제협력 확대 방안과 실질적인 협력사업 발굴 방안을 논의했다. 이번 간담회는 올해 9월 예정된 한-중앙아 정상회의의 성공적인 개최를 지원하기 위해 마련됐다.

허 차관은 이날 “러시아·우크라이나 전쟁과 중동 사태 이후 지정학적 긴장과 공급망 불확실성이 확대되는 가운데 자원 부국이자 유럽과 아시아를 연결하는 전략적 요충지인 중앙아시아의 전략적 가치가 높아지고 있다”고 밝혔다. 이어 “이번 정상회의는 중앙아시아 지역과 한국이 개최하는 최초의 정상회의이자 올해 국내에서 열리는 유일한 다자 정상회의”라며 “한-중앙아 경제협력을 한 단계 도약시키는 중요한 계기가 될 것”이라고 강조했다.

간담회에는 KOTRA, 한국무역협회, 한국수출입은행, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 대외경제정책연구원(KIEP) 등 관계기관과 학계 전문가들이 참석했다. 참석자들은 중앙아시아의 높은 성장세와 에너지·광물 분야의 공급망 잠재력, 유럽과 아시아를 연결하는 물류 허브로서의 전략적 가치, 한국과 중앙아시아 간 산업구조의 상호보완성 등을 고려할 때 양측의 협력 잠재력이 크다고 평가했다.

특히 전문가들은 기존의 교역·투자 확대와 비즈니스 환경 개선, 인프라 개발 협력을 넘어 원유·천연가스와 핵심광물 공급망 협력 강화가 필요하다고 제언했다. 아울러 한국이 강점을 보유한 인공지능(AI)과 디지털 전환, 신재생에너지 중심의 그린 전환, 바이오, 스마트 인프라 등 미래 산업 분야 협력도 확대해야 한다는 데 의견을 모았다.

또 중앙아시아 국가별 산업 구조와 발전 단계가 다른 만큼 국가별 수요에 맞춘 맞춤형 협력 모델 구축이 필요하다는 의견도 제시됐다. 이를 위해 고위급 협력채널 등 제도적 기반을 강화하고, 공적개발원조(ODA)와 수출금융을 연계한 금융지원 확대를 통해 우리 기업의 현지 진출을 적극 지원해야 한다는 데 공감대가 형성됐다.

허 차관은 “오늘 논의된 다양한 정책 제안과 협력 아이디어를 향후 정책 수립과 정상회의 준비 과정에 적극 반영할 계획”이라며 “한-우즈베키스탄 부총리회의를 비롯한 고위급 회담과 경제·금융 협력 방향 마련 등을 통해 한-중앙아 협력이 새로운 단계로 도약할 수 있도록 적극 기여하겠다”고 말했다.