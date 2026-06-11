[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 갓세븐 멤버 뱀뱀이 자신의 심경을 담은 장문의 글을 게재해 팬들의 걱정을 사고 있다.

11일 뱀뱀은 인스타그램에 영어로 글을 올렸다. “2024년 이후로 아무것도 예전 같지 않았다. 괜찮아질 거라고 생각했지만, 나는 계속 도망치고만 있었다”고 했다.

이어 “사람들은 내 행복을 바라면서도 더 많은 것을 요구하는 일을 멈추지 않았다. 사람들은 옳은 것을 마치 잘못된 것처럼 느끼게 만들었다”고 적었다.

그는 “집은 이제 지옥처럼 느껴진다. 미소 뒤에는 늘 고통이 있었다”며 “수많은 신호를 보냈지만, 누구도 그것을 보려 하지 않았다. 이제는 되돌리기엔 너무 늦어버렸다. 나는 집이 필요하다”고 덧붙였다.

갑작스러운 글에 팬들은 그의 안부를 걱정하며 위로의 댓글을 남기고 있다.

태국 출신 뱀뱀은 2014년 갓세븐으로 데뷔했다. 지난해 헤일로코퍼레이션과 전속계약을 맺고 새출발을 알렸다.