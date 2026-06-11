15일부터 26일까지 온라인 접수...양천구 거주 19 ~ 29세 미취업 청년 대상 일반(업무지원) 20명, 특화(행정·복지·학습멘토) 30명 선발...7월 20일부터 4주간 근무

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 지역 청년들에게 취업 역량 강화와 진로 탐색 기회를 제공하기 위해 ‘2026년 하반기 청년 행정인턴’을 모집한다.

모집 인원은 총 50명으로, ‘일반분야’ 20명과 ‘특화분야’ 30명이다.

일반분야는 동주민센터·도서관·지원센터 등에서 행정업무를 보조하고, 특화분야는 ▷행정 ▷복지 ▷학습멘토 3개 부문으로 나눠 구청과 복지관, 학습거점지 등에서 업무를 수행하며 공공기관 실무경험을 쌓게 된다.

특히 ‘학습멘토’는 행정인턴이 멘토가 되어 관내 초·중학생을 대상으로 학습지도와 정서적 동기부여를 돕는 양천구만의 차별화된 프로그램으로, 교육 분야 직무 적성 탐색 기회와 지역사회 기여 활동 등 의미 있는 경험을 얻게 된다.

모집 대상은 접수 시작일 기준 양천구에 주민등록이 되어 있는 19~29세 대학생 또는 미취업 청년이다. 대학생은 재학생과 휴학생 모두 가능하며, 미취업 청년은 고용보험 미가입자를 기준으로 한다. 제대군인은 복무 기간에 따라 최대 3년 범위에서 연령 상한이 연장된다.

참여를 희망하는 청년은 이달 15일부터 26일까지 양천구청 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 단, 최근 1년 이내 동일 사업 참여자는 신청이 제한된다.

최종 합격자는 일반분야는 전산 추점으로, 특화분야는 1차 전산 추첨 후 자기소개서와 구정 관심도 등을 종합 평가하는 2차 심사를 거쳐 결정되며, 7월 2일 양천구청 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

선발된 행정인턴은 오는 7월 20일부터 8월 14일까지 4주간 주 5일, 하루 5시간(09:00~15:00)씩 근무하게 된다. 급여는 ‘2026년 양천구 생활임금’ 단가를 적용해 만근 기준 약 144만 원이 지급된다.

양천구는 행정인턴 사업의 실효성을 높이기 위해 2024년 모집분야를 ‘일반분야’와 ‘특화분야’로 이원화하고 ‘학습멘토’ 분야를 신설했으며, 지난해부터는 기존 대학생 중심에서 19~29세 미취업 청년까지 대상을 확대해 더욱 많은 청년이 참여 기회를 얻을 수 있도록 운영하고 있다.

이기재 양천구청장은 “행정인턴 경험이 청년들에게 공직사회를 이해하고 실무 역량을 쌓는 유익한 발판이 되기를 바란다”며 “앞으로도 청년의 구정 참여기회를 확대하고, 역량을 발휘할 수 있는 체계적이고 효과적인 맞춤형 정책을 지속해서 추진해 나가겠다”고 말했다.