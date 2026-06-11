원내대표 선출 후 최고위 첫 참석 “李대통령, 공소취소 포기 공식 선언하라”

[헤럴드경제=양대근 기자] 정점식 국민의힘 신임 원내대표는 11일 더불어민주당을 향해 “법제사법위원장을 제2당(국민의힘) 몫으로 내놓아야 한다”고 강조했다.

당의 원내사령탑 선출 이후 열린 첫 최고위원회의에 참석한 그는 “그것이 6·3 지방선거 민심에 부응하는 첫걸음”이라면서 이같이 밝혔다.

정 원내대표는 “민주당은 일찍이 공언한 18개 상임위원회 독식 방침을 공식 철회하고 국회의장은 제1당, 법사위원장은 제2당이라는 ‘견제와 균형’의 관례를 복원해야 한다”고 덧붙였다.

아울러 이재명 대통령을 향해서도 “공소 취소를 포기할 것을 공식적으로 선언하라”면서 “이 대통령은 법과 상식에 어긋나는 본인 재판을 없애는 공소 취소 시도를 즉각 철회해야 한다”고 요구했다.

정 원내대표는 사상 초유의 투표용지 부족 사태와 관련 “투표용지 보관 상자가 어디로 사라졌나 모른다는 선관위를 도대체 어떤 국민이 이해하겠나”라며 “절대로 있어서는 안 될 국민의 참정권 훼손이었다”고 꼬집었다.

이어 “철저한 진상 규명을 위해 야당이 위원장을 맡고 위원은 여야 동수로 구성되는 국민의힘 주도 국정조사가 이뤄져야 한다”며 “정부·여당은 합수본이라는 꼼수를 포기하고 특검을 수용하길 바란다”고 촉구했다.

한편 정 원내대표는 지방선거 패배 이후 장동혁 대표 책임론을 놓고 갈등이 심화하고 있는 것과 관련, “지금은 중차대한 시기다. 우리 모두가 오로지 당을 위해, 나라를 위해, 국민을 위해 하나로 뭉쳐야 할 때”라며 “지금 우리에게는 계파를 생각할 여유도 없고, 분열을 생각할 여유도 없다”고 설명했다.