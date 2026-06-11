[헤럴드경제=김주리 기자] 수원지검 성남지청에서 30대 사건관계인이 음독해 병원에 옮겨지는 사건이 발생했다.

10일 경찰 등에 따르면 이날 오후 1시께 경기 성남시 수정구에 위치한 수원지검 성남지청에서 사건 관계인인 30대 A씨가 음독해 병원으로 옮겨졌다.

A씨는 검찰청사 밖 야외 민원인 쉼터에서 알 수 없는 약물을 다량 복용한 뒤 의식을 잃고 쓰러진 채 발견됐다.

그는 “사람이 쓰러져 뒹굴고 있다”는 목격자의 신고를 받고 출동한 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 현재 중태다.

A씨는 이날 정오께 검찰청사를 방문해 주차장 등을 배회하다가 민원인 쉼터로 이동해 음독한 것으로 조사됐다. 현장에서는 신변 비관 및 수사 불만 등에 관한 내용이 담긴 유서가 발견됐다.

의료법 위반 사건의 피해자인 A씨는 가해자가 기소된 이후에도 “다른 사람도 같은 피해를 봤다”며 최근 검찰에 진정을 낸 것으로 파악됐다.

경찰은 자세한 경위를 조사할 방침이다.