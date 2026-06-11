14~15일 태화강국가정원 둔치 ‘문화·관광도시 울산’ 홍보 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산의 대표적인 대중음악 축제인 ‘울산 서머 페스티벌’이 ‘울산 뮤직 페스티벌’로 이름을 바꿔 14일과 15일 이틀 동안 태화강국가정원 남구 둔치에서 열린다.

‘울산 뮤직 페스티벌’은 전문 음악축제 형식을 도입해 음악에 대한 몰입도를 높이고 울산의 문화·관광 상표 가치를 강화하는 프로그램으로 꾸몄다.

이에 따라 14일에는 공연 특성에 맞춰 ▷오전 11시부터 오후 4시 30분까지 ‘정원 무대’를 ▷오후 7시부터 9시 30분까지 ‘강 무대’를 열어 인기 밴드 공연과 국내 최정상급 가수 공연을 선보인다.

15일 오후 7시에는 최정상급 케이팝(K-pop) 그룹이 대거 출연하는 공연무대가 펼쳐진다.

음악 축제답게 행사장 내에는 돗자리 구역, 그늘 쉼터, 먹거리 판매공간과 물품보관소 등 관람객 편의를 위한 시설도 마련된다. 14일 정원 무대 관람은 제한이 없고, 강 무대 입장권은 오전 10시부터 선착순으로 배부한다. 15일 공연은 인터넷 예매를 통해 매진됐다.

울산시 관계자는 “울산이 문화·관광 도시임을 알리기 위해 기존 8월에 개최하던 행사를 6월로 앞당기고 명칭도 바꿔서 개최하게 됐다”고 설명했다.