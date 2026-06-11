김용 “집권 여당 대표가 야당 레토릭 쓰나…지선 기초단체장 결과는 사실상 완패” 격앙 친청계, 송영길 ‘무소속 김관영 두둔’ 맹폭…송영길 “같은 방향 보면서 눈 찌를 필요 없다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 8·17 전당대회를 앞두고 더불어민주당 내 계파 갈등이 본격화하고 있다. 친명(친이재명)계는 정청래 대표의 “국민은 영원하고 정권은 짧다” 발언을 두고 “매우 부적절하다”며 비판하고 있고, 친청(친정청래)계는 정 대표의 당권 경쟁 후보인 송영길 의원을 연일 ‘해당 행위자’라며 몰아붙이는 형국이다.

김용 전 민주연구원 부원장은 11일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 정 대표의 해당 발언을 놓고 “‘정권은 짧다’ 이런 표현은 야당에서 나와야 하는 표현 아니겠나”라며 “저 표현만 놓고 보면 국민의힘의 장동혁 대표가 하는 정치적인 레토릭 아닌가 했는데 우리 당대표 입에서 나와 상당히 많은 비판이 일고 있다. 정말 대단한 실언”이라고 말했다.

정 대표는 전날 최고위원회의에서 “민심이 천심이다. 국민을 이기는 정권은 없다”며 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 발언했다.

김 전 부원장은 6·3 지방선거 성적표에 대해서도 지도부의 ‘압승’ 주장을 반박했다. 그는 특히 기초자치단체장 선거 결과에서 민주당이 115석, 국민의힘이 95석을 얻으며 큰 차이를 벌리지 못했다는 점을 지적하며 “이것은 거의 완패라고 해도 과언이 아니다. 전략의 부재가 가장 큰 패인”이라고 진단했다.

정 대표의 당대표 연임 도전에 대해서는 선제적인 조치가 필수적임을 강조했다. 그는 “출마는 충분히 가능하다”면서도 “그렇지만 사전에 국민들의 마음을 얻기 위한 조치가 있어야 하지 않겠는가”라고 반문했다.

같은 당 문진석 의원은 전날 페이스북을 통해 “‘국민은 영원하고 정권은 짧다’, 집권 여당 대표 언어로는 매우 부적절하다”며 “우리 당의 미래가 심히 걱정된다”고 했다.

한편 친청계에서는 송영길 의원에 대한 비판이 끊이지 않고 있다. 송 의원이 지방선거 과정에서, 민주당에서 제명된 뒤 무소속으로 출마해 이원택 전북지사 당선인과 경쟁했던 김관영 현 전북지사를 두고 “김관영도 결국 민주당 사람”이라고 두둔한 것을 놓고서다.

이 당선인은 전날 페이스북을 통해 “송영길의 해당 행위는 반드시 징계해야 한다. 전북 곳곳에서 민주당 후보를 지키기 위해 처절하게 노력한 당원들을 배신한 행위”라며 “있을 수 없는 해당 행위”라고 주장했다.

앞서 이성윤 최고위원, 최민희 의원 등도 송 의원이 해당 행위를 했다는 취지로 비판했다.

송 의원은 이날 페이스북에 “분열이 남기는 상처가 얼마나 큰지, 우리는 이미 뼈아프게 배웠다. 분열은 우리를 강하게 만들지 못했다”며 “서로를 향한 비판과 지적도 과도해지고, 금도를 넘어갈 때 결국 더 큰 목표를 이루는 데 도움이 되지 못했다”고 적었다.

그는 “생각이 다를 수 있다. 노선이 다를 수 있다. 경쟁할 수도 있다”면서도 “그러나 같은 방향을 바라보는 사람들끼리 서로의 눈을 찌를 필요는 없다”고 덧붙였다.