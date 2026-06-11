吳 “재선거 못한다”에 이언주 “왜 선 긋나”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이언주 더불어민주당 의원은 6·3지방선거의 투표 용지 부족 사태 이후 오세훈 서울 시장이 “중대 위법이 아니면 재선거는 못한다”고 한 데 대해 “화장실 갈 때랑 나올 때랑 다른 건가”라고 말했다.

11일 정치권에 따르면, 이 의원은 전날 페이스북에 투표 용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회를 비판하며 올린 글에서 “오세훈 후보자는 당선되고 나니 ‘재선거 못한다’며 선부터 긋는다”라며 “이래서 나는 그가 원래 그릇이 안되는 사람이었다고 다시 느낀다”라고 했다.

이어 “왜 미리 선을 긋지? 재선거란 법적 요건이 충족되면 하는 것이고 안되면 못하는 것인데 뭐가 겁나서 미리 배제하나”라며 “국민의 헌법상 참정권이 전방위적으로 침해 됐고, 아예 철저히 무시됐는데 유불리를 따질 때가 아니지 않은가”라고 비판했다.

앞서 오세훈 서울시장은 언론 인터뷰를 통해 ‘재선거’ 요구에 대해 “정치공학적인 이해관계는 이해하지만, 절차상 하자가 당락을 바꿀 만한 중대한 위법이 아니면 재선거는 치를 수 없도록 돼 있다”고 말한 바 있다.

한편 장동혁 국민의힘 대표는 ‘전국 재선거’를 주장하고 있으며, 오세훈 캠프 당시 공동선대위원장이었던 김재섭 국민의힘 의원은 장 대표의 요구는 ‘서울 시장 선거를 오 시장이 아닌 다른 후보로 다시 하자 뜻’이라며 “무책임한 주장”이라고 비판했다.

김 의원은 “오 시장이 (재선거를 위해)사퇴하는 순간 도전자 자격을 잃어버린다”고 했다. 지방자치법에 따르면 지방자치단체장 임기는 3기 내에서만 재임할 수 있는데, 오 시장은 이번 당선으로 이미 3연임이 돼 선거에 나올 수 없다는 설명이다.