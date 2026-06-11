에어부산·에어서울 공동 참여 장애인 교통약자석 사전 배정 등 편의확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어가 교통약자 고객의 이동 편의를 높이기 위해 에어부산, 에어서울과 함께 체험형 교육을 실시했다고 11일 밝혔다.

진에어는 지난 10일 국립재활원에서 교통약자 이용 환경을 직접 체험하는 3사 합동 교육을 진행했다. 지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 교육에는 진에어, 에어부산, 에어서울의 운송·객실 서비스 관리자 및 실무자 30여명이 참여했다.

참가자들은 직접 휠체어를 이용하거나 안대를 착용한 채 지팡이를 짚고 이동하며 교통약자가 겪는 불편을 체험했다. 또 공항 내 이동 지원과 항공기 탑승, 좌석 안내 등 현장에서 자주 발생하는 응대 사례 교육도 함께 진행됐다.

진에어는 이번 교육에서 수집한 현장 피드백을 바탕으로 교통약자 응대 교재를 개발하고, 이를 부서별 교육에 반영해 서비스 대응 역량을 강화할 계획이다. 향후 교육을 정례화해 장애 인식 개선과 서비스 품질 향상에도 나선다.

진에어 관계자는 “서류 확인 절차 간소화와 좌석 배치 개선 등 교통약자의 편의를 높이기 위해 지속적으로 노력해왔다”며 “통합 LCC 출범에 맞춰 서비스 대응 체계를 더욱 고도화하고 이동 편의를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 진에어는 교통약자의 예약·탑승 과정에서 발생하는 불편을 줄이기 위해 관련 제도를 지속 개선해 왔다. 지난 4월에는 장애인 고객이 교통약자석을 사전 배정받을 때 제출해야 했던 증빙서류 절차를 폐지했다. 예약 후 별도 서류를 제출해야 했던 기존 절차를 간소화해 이용 편의성을 높였다.

아울러 지난해 8월부터는 장애인과 국가유공자 등을 대상으로 ‘국내선 사전등록 서비스’를 운영하고 있다. 홈페이지에서 사전등록을 완료하면 탑승 시 별도의 증빙서류를 제시하지 않아도 할인 혜택을 받을 수 있다.

기내 접근성 향상을 위해 교통약자 우선 배정 좌석을 항공기 앞쪽으로 배치했으며, 공식 홈페이지에는 ‘도움이 필요하신 고객’ 전용 안내 페이지도 마련했다.