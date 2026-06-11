[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 오디세이 ‘S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 블랙(TRI-HOT BLACK)’ 퍼터를 국내 공식 출시한다고 11일 밝혔다.

S2S 트라이 핫 블랙은 기존 S2S 트라이 핫 퍼터의 검증된 퍼포먼스에 세련된 블랙 컬러를 적용한 스페셜 에디션이다. 특히 제일버드 모델에는 다크 블루 컬러를 조합해 디자인 완성도를 높이는 동시에 정렬 라인의 시인성을 강화했다. 블랙과 다크 블루의 대비는 어드레스 시 시각적 안정감을 제공해 보다 자신감 있는 퍼팅을 돕는다.

S2S 트라이 핫 블랙은 오디세이의 제로토크 퍼터 기술을 기반으로 설계됐다. 퍼터 내부에는 오디세이의 트라이 핫 멀티 소재 구조가 적용됐고, 페이스에는 AI 기술로 설계된 Ai-듀얼(DUAL) 인서트가 적용됐다. 샤프트는 투어 선수들의 피드백을 반영한 블랙 컬러 마감의 스트로크 랩(Stroke Lab) 120이다.

라인업은 #7 SB, 제일버드 SB, #7 SB 크루저 총 3가지 모델로 구성된다. 크루저 모델은 38인치 길이와 SL140 샤프트, 17인치 오버사이즈 그립을 적용해 보다 안정적이고 묵직한 스트로크를 선호하는 골퍼에게 적합하다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “S2S 트라이 핫 블랙은 제로토크 퍼터의 안정성과 힐 샤프트 특유의 편안함을 유지하면서도 세련된 블랙 컬러를 더한 스페셜 에디션”이라며 “퍼포먼스는 물론 디자인까지 중요하게 생각하는 골퍼들에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.