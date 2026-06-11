[헤럴드경제=안세연 기자] 법무법인 YK는 부동산개발센터’를 공식 출범했다고 11일 밝혔다. 부동산 개발 사업의 불확실성이 커진 상황에서 종합 법률 컨설팅의 필요성이 부각된 점을 고려했다.

센터는 ▷대규모 개발사업 ▷블록·필지별 특화사업 ▷도시정비사업 등 부동산 개발사업 전 과정을 아우르는 종합 컨설팅을 전담한다. 사업 계획의 적정성 검토, 공공·민간 협상 대행, PF 자금 조달 자문, 프로젝트금융투자회사(PFV)·특수목적법인(SPC)·부동산투자회사(REITs) 설립 및 운영 등을 지원한다.

YK는 부동산 개발사업 관련 실무 경험을 갖춘 전문 인력과 전국망 직영 시스템을 적극 활용할 계획이다. 수도권은 물론 지방에서 진행되는 대규모 개발·정비사업에도 현장 인근 분사무소가 사업 초기 단계부터 직접 참여해 신속하고 유기적으로 리스크를 최소화할 방침이다.

센터는 지난 1일 YK에 새롭게 합류한 김인중 파트너변호사(사법연수원 39기)와 길병우 고문이 공동센터장으로서 함께 이끌게 된다.

김인중 파트너변호사는 경기주택도시공사(GH)와 서울주택도시개발공사(SH)에서 법무실장직을 역임한 부동산 개발 분야 법무 전문가다. 용산국제업무지구, 마곡지구 MICE복합단지, 제3판교 테크노밸리 등 여러 도시개발사업에서 총괄관리자(MP) 및 자문위원으로 활동하며 약 20년간 현장 실무에서 경험을 쌓았다.

길병우 고문은 1996년 제32회 기술고시에 최연소로 합격해 공직에 입문했다. 국토교통부와 대통령실에서 국토·도시·건설 정책 실무를 담당한 관료 출신이다. 국토부 도시정책관, 대도시권광역교통위원회 광역교통정책국장, 대통령실 국토교통비서관 등을 거치며 1기 신도시 재건축 등 주요 국토 균형 발전 과제 추진을 이끌었다.

김인중 센터장은 “부동산 개발사업은 도시계획, 인허가, 금융, 설계, 시공, 분양 등 다양한 분야의 전문성과 풍부한 실무 경험, 그리고 공공과 민간의 이해관계를 조정하는 능력이 필수”라며 “고객의 리스크를 최소화하고 성공적인 사업 추진을 위한 최적의 법률 및 컨설팅 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.