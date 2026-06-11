[헤럴드경제=최원혁 기자] 뷔페 가격 상승을 이유로 결혼식 축의금 기준 역시 10만원에서 15만원으로 올려야 한다는 주장이 나왔다.

10일 온라인 커뮤니티 ‘네이트판’에는 ‘결혼식 축의금 가격을 올려야 하는 거 아닌지’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “요즘 뷔페 가격도 점점 높아진다는데 이제는 10만원 말고 15만원으로 내는 분위기로 바뀌면 좋겠다”고 주장했다.

그러면서 “결혼하는 입장에서 인당 3만~4만원으로 나머지 금액을 메꾸기도 쉽지 않고 손해 보고 결혼하고 싶지도 않다”며 “제가 결혼해서 그런 거긴 한데 진짜 안 남는다”고 토로했다. 축의금으로 10만원을 받으면 밥값으로 6만~7만원이 나가는데, 남는 돈으로는 나머지 부대비용을 감당하기 어렵다는 얘기다.

해당 글은 온라인상에서 빠르게 확산하며 누리꾼들의 갑론을박이 이어지고 있다. “결혼식은 내 돈으로 하는 것”, “적자 볼 거란 생각이 들면 그냥 결혼식을 하지 마라”, “비싼 뷔페는 본인이 선택해 놓고 왜 하객들에게 비용 부담을 떠넘기느냐”, “축의금도 물가 상승을 반영할 필요가 있다”, “친한 사이면 식대 이상은 내주는 게 예의 아니냐” 등 다양한 반응을 보였다.