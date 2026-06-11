이어도 20년 관측 결과…수온 상승폭 1.1℃ 기록 전 세계 평균의 2배 넘어…어종 변화·고수온 우려 커져

[헤럴드경제=김선국 기자] 우리나라 남쪽 바다가 지구 평균보다 2배 이상 빠른 속도로 뜨거워지고 있는 것으로 나타났다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 이어도 해양과학기지의 20년 관측자료를 분석한 결과 이어도 주변 해역의 평균 표층 수온이 2004년 이후 20년 동안 1.1℃ 상승했다고 11일 밝혔다.

이는 같은 기간 극지를 제외한 전 세계 바다 평균 수온 상승폭인 0.48℃의 2배를 넘는 수준이다. 연구진은 우리나라 남쪽 해역이 기후변화의 영향을 빠르게 받고 있음을 현장 관측자료로 확인한 결과라고 설명했다.

이번 연구는 KIOST와 국립해양조사원이 이어도 기지에서 2004년부터 축적한 수온·기온·바람 등 해양·기상 자료를 공동 분석해 이뤄졌다. 연구진은 20년간 축적된 데이터를 정제·보정한 뒤 1시간 단위 평균값을 산출해 고품질 데이터셋을 구축했다.

특히 올해 5월 이어도 주변 해역의 평균 수온은 17.0℃를 기록해 20년간 5월 평균 수온인 15.0℃를 크게 웃돌았다. 기온 역시 19.1℃로 관측 기간 중 가장 높았다.

연구진은 이 같은 온난화가 어종 분포 변화와 수산자원 감소, 해양생태계 변화 등으로 이어질 수 있다고 우려했다.

김고운 KIOST 해양재난연구부 박사는 “위성이나 컴퓨터 시뮬레이션만으로는 바다 속 실제 변화를 정밀하게 파악하기 어렵다”며 “이어도 기지에서 20년간 직접 축적한 관측자료가 있었기에 가능한 결과”라고 말했다.

이어도 해양과학기지는 제주도 남서쪽 약 150㎞ 해상에 위치한 국내 최초의 해양관측 시설이다. 2003년 완공 이후 수온과 기온, 풍향·풍속 등을 지속적으로 관측해 왔다.

해당 자료는 2018년 태풍 솔릭의 세력 약화 원인 분석과 2022년 동중국해 장기 고수온 현상 연구 등에 활용된 바 있다.

정진용 KIOST 박사는 “이어도 기지는 기후변화 신호를 가장 먼저 포착할 수 있는 관측 거점”이라며 “이번 데이터 공개를 통해 전 세계 연구자들이 기후변화 연구에 활용할 수 있는 기반을 마련했다”고 말했다.