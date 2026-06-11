엔비디아 3.4%↓·필라델피아지수 3.6%↓ 국제유가 2% 상승…인플레 우려 확대

[헤럴드경제=문이림 기자] 뉴욕증시가 인플레이션 부담과 중동 지정학적 리스크가 겹치며 일제히 하락했다.

10일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 953.33포인트(1.87%) 내린 4만9918.78에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 119.66포인트(1.62%) 하락한 7266.99에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 509.32포인트(1.98%) 떨어진 2만5169.50에 장을 마감했다.

뉴욕증시는 인공지능(AI) 관련주 고평가 우려에 이어 중동발 악재까지 겹치면서 3주 만에 처음으로 이틀 연속 하락세를 기록했다.

반도체와 AI 관련 종목들이 큰 폭으로 내리며 지수 하락을 주도했다. 엔비디아와 마이크론 테크놀로지는 각각 3.4%, 4.7% 떨어졌다. 필라델피아 반도체지수도 3.6% 내렸다.

AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 부품 구매 자금 조달을 위한 70억달러 규모의 주식 발행 계획을 발표한 이후 23.1% 폭락했다.

중동 정세 불안 역시 투자심리를 짓눌렀다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 밤사이 이란과의 교전을 언급하며 “대가를 치러야 할 것”이라고 경고한 데 이어 “이란을 더 강하게 타격할 것”이라고 밝혔다. 마수드 페제시키안 이란 대통령도 강경 대응 방침을 밝히면서 긴장감이 한층 고조됐다.

양국 충돌 우려가 커지면서 국제유가도 상승했다. 8월 인도분 브렌트유 선물은 1.80% 오른 배럴당 93.10달러에 거래를 마쳤고, 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.07% 상승한 90.03달러를 기록했다.

이날 발표된 미국 5월 소비자물가지수(CPI)도 시장의 인플레이션 경계심을 자극했다. 미국의 지난달 CPI는 전년 동월 대비 4.2% 상승해 3년 만에 가장 큰 폭의 오름세를 기록했다.

변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.9% 상승하며 시장 예상치에 부합했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “우려와 달리 물가가 안정을 보였지만 여전히 연방준비제도(Fed)의 목표를 크게 상회하고 전쟁 장기화에 따른 영향을 주목하고 있어 금리인상 우려를 완화시켜 주지 못했다”고 설명했다.

안전자산인 금 가격도 약세를 보였다. 국제 금 현물 가격은 온스당 4077.91달러로 4.3% 급락했다. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 추가 금리 인상 가능성이 부각되면서 이자를 지급하지 않는 금의 투자 매력이 낮아진 영향으로 풀이된다.

크리스 자카렐리 노스라이트 자산운용 최고투자책임자(CIO)는 “현재와 같은 중동 긴장 상황이 지속되거나 악화한다면 시장의 낙관적인 물가 전망은 빗나갈 수 있다”며 “에너지 가격 상승이 물가 하락세를 가로막을 수 있다”고 말했다.