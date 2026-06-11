[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 전원주가 과거 ‘식모’ 역할을 많이 맡으며 굳어진 이미지 때문에 가족들이 상처받았던 사연을 털어놨다.

최근 전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 전원주가 아들과 함께 사찰을 방문한 모습이 공개됐다.

이날 전원주의 아들은 학교에서 놀림을 당하며 어머니를 창피해했던 기억을 떠올렸다.

그러면서 학교 행사 때마다 찾아오는 어머니가 어린 마음에는 마냥 반갑지만은 않았다고 고백했다.

전원주의 아들은 “어머니가 TV에서 맡았던 역할도 있었고, 우리 집 가정사가 알려지는 것도 힘들었다. 당시 주변의 시선이 부담스러웠다”며 “지금 생각하면 별일 아니지만 어린 나이에는 예민하게 받아들였던 것 같다”고 털어놨다.

전원주 역시 당시 아들의 반응을 기억하고 있었다.

전원주는 “아들이 나와 함께 다니는 걸 싫어했다”며 “손을 잡고 가려고 하면 떨어져서 오라고 하기도 했다”고 말했다.

이어 “친구들이 ‘식모 지나간다’고 놀렸다고 하더라. 그 말을 듣고 아이들 때문에라도 꼭 성공해야겠다고 마음먹었다”고 밝혔다.